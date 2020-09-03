預防性病HPV｜Condom唔止避孕！保護自己要知7個常見用安全套錯誤

使用避孕套Condom是實行家庭計畫或避孕的工具之一，但事實上很多人仍然不清楚該如何正確使用保險套，而導致意外懷孕，因此在使用之前，請先確認自己對於這個小小防彈衣，有沒有基本的知識吧！ 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

女生要懂得自我保護，按圖看7個常見使用安全套的錯誤▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

安全套的功用是什麼

安全套是一種建立屏障以避免精卵結合受精的避孕方式，也可以用來預防性傳染病，例如愛滋病(HIV/AIDS)、淋病(Gonorrhea)、披衣菌感染(Chlamydia)、梅毒(Syphilis)。避孕套有男用和女用2種，男用避孕套較女用普遍，材質有乳膠和水性聚氨酯(Polyurethane)；正確使用避孕套可以達到98%的避孕效果，但錯誤使用那麼則會一點用處都沒有。

常見7種使用安全套的錯誤

以下是使用安全套的常見錯誤，一起來確認一下您是否已正確使用。

1.套2層安全套：理論上套2層避孕套應該是增加保護效果，但真的是這樣嗎？其實多套一個並沒有比較有效，只會因為過度摩擦反而容易破裂。

2. 戴上安全套的時機太晚：很多男性都喜歡無套性交，直到感覺快要射精了才把避孕套戴上，但任何生殖器接觸都可能傳染性病或導致懷孕，因此太晚戴套絕非好事。

3. 戴上安全套的時機太早：在陰莖還沒勃起的時候戴套也沒用，因為陰莖還痿軟的時候帶上避孕套可能有外漏機會。

▼▼【相關文章．按圖率先預覽：【性愛教室】13個女生愛愛時要認清的事 多點性暗示、主動性

+ 21 + 21 + 21

4. 安全套過期：避孕套也會過期，因為它是乳橡膠製成，會因為放置太久而乾燥破裂。

5. 尺寸不對：如果戴的避孕套太大，那避孕套可能會滑脫或套口外漏，反之，如果避孕套太小，可能造成不適或容易破裂。

6. 重複使用：雖然重複使用很環保，但這原則在性行為使用避孕套上並不適用，請勿重複使用避孕套。

7. 安全套破裂：Dr. Paul Turek指出，大部分的避孕套並非是在使用過程中破裂，而是在戴的時候破的，例如指甲、尖銳物品刮破或拉扯邊緣扯破。而且如果避孕套未被正確使用，或女伴陰道太緊或太乾也可能導致避孕套破裂，因此在使用時確認沒有任何破裂很重要。如果使用過程覺得卡或感覺突然變了，請暫停下來確認避孕套是否破裂。

【相關文章：【性愛教室】愛情動作片的九大迷思：口水是最糟糕的潤滑（按圖預覽）】

+ 13 + 13 + 13

【相關文章：性愛冷知識｜高潮過後心情低落竟是病？ 解構性交後憂鬱3大成因（按圖預覽）】

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

女孩當自強！女用保險套的5種優點

戴錯明年生小孩！保險套3種NG別犯

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：用對了沒？使用保險套的常見7種錯誤】