性愛冷知識｜口交不會染性病？必睇無尺度破解5大「口愛迷思」

開罐
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對許多人來說，「口交」可以說是在愛愛中不可或缺的重要前戲，關於技巧、怎麼取悅對方，我們也分享過太多攻略了，這次先pass！因為兩性研究專家Dr.She許藍方博士近期又收到不少關於口交的私訊，在尺度無上限的問題中，她也整理出5個「錯誤迷思」給大家，拜託～別再全盤相信Dcard上毫無根據的愛愛知識了啦～

▼▼▼點擊了解「口愛迷思」▼▼▼

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安全性行為很重要

看完了上述的「迷思解答」後，應該釐清不少內心疑惑了吧！許藍方博士提醒大家，想要開心的口交但是又不想有得性病的壓力的話，可以選擇使用口交套或是用保險套，不過，這全都是預防得性病的方法，因為性病都會有潛伏期，彼此都不清楚自己到底有沒有，所以萬全的措施還是要做好，這才是比較安全的，這樣也才能法放鬆跟放開心胸，去好好的享受性愛，這樣才有辦法有達到「真正的高潮」呀～❤

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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