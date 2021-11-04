踏入11月又是年結的時候！最近，韓媒JOYNEWS24訪問了200多名從事娛樂圈的業界人士，包括娛樂公司、電視台的在職人員、製作電影及放送相關內容的製作者、演藝部記者，選出2021年由韓國電視台製的5部最佳及最差韓劇。其中超高收視的「國民狗血劇」《Penthouse》竟然入選最差排行榜！



【最差韓劇排行榜】

不少劇集製作商都認為，受到疫情影響，製作劇集的時候增加了不少困難。雖然各個製作商都為了製作一套好的劇集，花盡心機、血汗、金錢，但當中能成功的，卻只有小部分。對以下這5部被評選為2021最差的劇集的製作商而言，這個票選結果並不會是高興的消息！

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【最佳韓劇排行榜】

要數今年值得一看的韓劇，除了在全球掀起熱潮的《魷魚遊戲》之外，以下這5部被業界人士大推的劇集，你又有沒有看過？

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今次評選只計由韓國電視台製作的劇集，而《魷魚遊戲》是NETFLIX原創劇，不算在內。而除了上述的劇集之外，《五月的青春》、《MINE》、《黑色太陽》、《模範計程車》、《MOUSE》等，都有入選本年度最佳韓劇榜。大家又覺得哪套是2021最佳韓劇？

同場加映：永恆族｜導演曾因馬東石改角色設定 8件關於韓國最強大叔的趣聞

MARVEL漫威的最新作品《永恆族》，已於11月3日在香港上映。電影有不少知名演員參演，除了Angelia Jolie之外，還有飾演「被遺忘者」（Gilgamesh）的韓國演員馬東石，相信都是香港觀眾會感到熟悉的面孔。馬東石在接受韓媒訪問時曾經提到，導演曾經因為他的參演，而更改不少角色的設定。到底這位被稱為「韓國最強大叔」的演員有何厲害之處？想知道關於馬東石8個趣聞，可以到原文閱讀。