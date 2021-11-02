大埔新娘潭路10月31日，發生3車相撞嚴重車禍，釀成2死5傷。新娘潭路過去曾發生多宗嚴重車禍。由2019年11月至今，兩年內共發生至少6宗奪命車禍，合共7人命喪新娘潭路，令多年前已開始流傳，新娘潭有冤魂索命的說法甚囂塵上。最近也有香港YouTuber中招...



新娘潭路過去發生多宗致命交通意外。（資料圖片）

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香港四大鬼域之首

新娘潭路彎多路窄，是不少車友眼中的飛車熱點，過去曾發生多宗嚴重車禍，分別涉及私家車、電單車或單車，亦有自殺、溺斃等命案。有報導指在新娘潭範圍死亡的人數達30人，更稱新娘潭為「香港四大鬼域之首」（其餘三個為荔枝莊、大埔滘、鎖羅門）。不時都會出現撞見白影、女鬼傳聞，去年有YouTuber到新娘潭探靈直播，拍下了令觀眾毛骨悚然的畫面。

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名字源於命案？

新娘潭的名字來源已經充滿邪氣，據說以前有四位轎夫，抬著一位新娘，從烏蛟騰嫁到鹿頸，中途其中一位轎夫滑倒，令新娘連人帶花轎，掉落瀑布下的水潭溺斃，因此命名為「新娘潭」。也有版本指轎夫本是跟新娘相戀，二人在瀑布殉情，雖然有不同傳說，但所有版本中的新娘，最後都會含恨溺斃，因此有人認為，此地的怨氣十分重。隨著愈來愈多人在此意外身亡，開始出現有冤魂找替身的說法，也成為了靈探的熱點。

香港YouTuber AP（左）及Dino到新娘潭靈探，錄下了令人毛骨悚然的女人聲。（AP人生@YouTube）

另外擁有遺傳陰陽眼的女生凱妮，之前亦有接受過《HK01》訪問，雖然她人生中見過大大小小不同的靈異現象，不過對於新娘潭，她明言是一個「打死都不會回去的地方」。到底新娘潭有甚麼恐怖之處？由親身經歷過的朋友，親口告訴你。

👇👇👇按圖睇第一身新娘潭恐怖經歷👇👇👇

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如果大家有興趣的話，可以到他們的YouTube頻道，重看當晚的直播，在靈探機中的確傳出了疑似詭異女聲，亦有人指是電子干擾，是真是假，信不信由你了。

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