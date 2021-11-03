MARVEL漫威的最新作品《永恆族》，已於11月3日在香港上映。電影有不少知名演員參演，除了Angelia Jolie之外，還有飾演「被遺忘者」（Gilgamesh）的韓國演員馬東石，相信都是香港觀眾會感到熟悉的面孔。馬東石在接受韓媒訪問時曾經提到，導演曾經因為他的參演，而更改不少角色的設定。到底這位被稱為「韓國最強大叔」的演員有何厲害之處？讓《Opener》跟大家看看關於他的8個趣聞。



《永恆族》（Eternals），是「Marvel電影宇宙」的第26部電影，背景發生在2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，講述永恆族在地球上居住了7000多年，由於失去了Ironman和美國隊長的帶領，決定重新聚集起來，擔任保護地球的責任。永恆族是由天神族創造出來，具有不同的超能力。而馬東石飾演的Gilgamesh（被遺忘者），是永恆族之中最強壯的人物，擁有超強的力量。在預告中，可以看到他一拳就打敗了一隻巨型怪物。

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《永恆族》

【1】永恆族導演因馬東石改角色設定

《永恆族》是馬東石進軍荷里活第一部電影，電影中他飾演「被遺忘者」Gilgamesh一角。馬東石曾在訪問中表示，《屍殺列車》後他一直收到不少荷里活電影的選角提案，而接拍《永恆族》是因為他原本就是Marvel粉絲，加上拍攝日程與他原本的行程沒有撞期。

另外，馬東石亦提到，《永恆族》導演因為他的加入而更改了不少角色的設定，例如將角色的設定更改為亞洲人，以及替角色加入很多以拳頭出招的場景，配合他本身的形象。

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【2】攜女友出席《永恆族》首映

《永恆族》10月18日於美國洛杉磯舉行首映禮，Angelina Jolie、Salma Haye、馬東石等主演演員均有出席。除此之外，有網民發現，原來馬東石的女友藝正花都有出現，馬東石更將女友即場介紹給Angelina Jolie認識。

比馬東石少17歲的藝正花，是一名健身教練，在韓國有「最美健身教練」之稱，與馬東石已經交往5年。馬東石曾於2019年公開表示，二人即將結婚，未知甚麼時候會為大家帶來喜訊？

馬東石

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【3】韓國最辣巴掌

馬東石出道至今16年，共參演過57部作品。無論他飾演甚麼角色也好，幾乎每套作品都會有他出拳打人或掌摑人的場景。根據韓國YouTube頻道「누구인가? –인물탐구」的非正式統計，馬東石在眾多部作品之中，大約打過160個人，因而又有「最辣巴掌」之稱。

【4】擁有美國國籍

現年50歲的馬東石，19歲時候就移民美國，直至31歲才因為想當演員而搬回韓國。畢業於美國哥倫布州市大學體育系的他，同時擁有韓國和美國的國籍，亦能操流利的英語。

馬東石

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除了《永恆族》之外，今年Marvel已上映的電影還包括《尚氣與十環傳奇》、《毒魔2》、《黑寡婦》。各位Marvel影迷，又最喜歡哪一套作品？

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