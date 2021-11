有韓版《欲罷不能》之稱的真人騷《GODIVA SHOW》,由11月1日開始於YouTube進行24小時全天侯直播,6男6女的參加者在節目組安排的「GODIVA HOUSE」裡住100天,期間不能使用智能手機或上網,而所有親密接觸、洗澡等露出鏡頭都會播放節目引起很大迴響。讓《Opener》向大家介紹6名女參加者,有人曾是女團成員,亦有人是韓國小姐出身。



這個由韓國SGC製作的全新實境秀《GODIVA SHOW》近日在YouTube 播放,節目共找來6男6女前往濟州島豪宅「Godiva House」生活100天,並且有60架攝影機,將會24小時捕捉他們的生活畫面,而在通過各項任務後,最後由觀眾全民人氣票選中勝出者,可奪1億韓元冠軍獎金!

【1】徐慧允

徐慧允(譯音),身高170cm,畢業於日本知名學府早稻田大學,2013年透過參選「韓國小姐」而踏足演藝圈,現時是一名演員,曾參演電影《傳說的拳手》、《非常宣言》。

【2】片姜允

片姜允(譯音),現年29歲,2011年以女團Blady之名出道,與早前大熱戀愛綜藝《換乘戀愛》中的女參加者Coco曾是隊友。退出組合後,她再於2016年參加選秀節目《PRODUCE 101》第1季,最終排名為第78位。她現時是一名演員志願生。

【3】具河妍

具河妍(譯音),是眾參加者之中年紀最小的,就讀東德女子大學放送演藝學系。雖然資料上沒有說明她的年齡,但從她的學號是「2020」推斷,她今年應該只有是19至20歲。她的身高162.1cm,雖然是老么,但身材卻十分有看頭。

【4】Chayou

Chayou,本名車有貞(譯音),現年27歲,2016年曾經以女團Heart之名出道,活動1年之後解散。現時,她是一名知名的性感DJ。

【5】車世妍

車世妍(譯音),東國大學話劇系畢業生,現時是一名新人演員,曾經出演《便利店新星》、《Dear.M》、《我的危險妻子》等劇集。

【6】黃仁海

黃仁海(譯音),現年27歲,畢業於西江大學模特兒系,身高181.5cm,身材非常高挑,曾於「THE LOOK OF THE YEAR KOREA」中榮獲「最上鏡大獎」,除了走秀之外,亦曾出演MV的女主角。

《GODIVA SHOW》現時正在YouTube頻道「GODIVA SHOW TV」進行直播,而剪輯版的節目,將會於11月尾分為15集在韓國電視台Channel A和線上串流平台Amazon Prime Video播放。

