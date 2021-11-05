最近日本福岡市發生了讓人頭皮發麻的「棄蟲」事件，一名69歲男子在餐廳門前撒下超過50隻蟑螂屍體，嚇得老闆娘和途人驚慌失措，最後報警將他拘捕。警方最後查出該名男子是「跟蹤狂」，疑犯亦承認有預謀犯案，更自爆丟棄大量蟑螂的原因和餐廳的老闆娘有關！



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「蟑螂棄屍」事件發生於10月30月約晚上9時半，福岡市警方以「違反跟蹤狂制法」罪名逮捕了一名69歲男性，疑犯名為平安彥，依靠兼職工作維生。他在事發當晚走到30多歲的女性友人經營的餐廳附近，手中拿著超過50隻蟑螂的屍體，並在門前瘋狂亂丟蟲屍，場面極度嘔心。

餐廳老闆娘和食客都被嚇得花容失色，但當晚未有立即報警。直到翌日下午，平安彥再次騷擾老闆娘，不斷打電話「轟炸」對方，最後被害女性受不住他惡劣的跟蹤狂行為，報警將他拘捕。平安彥招供時表示，自己是預謀犯案，並透露棄屍50隻蟑螂的異常犯案動機！👇👇👇點擊圖片看詳細發生經過👇👇👇

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原來疑犯與餐廳老闆娘早在2年前透過釣魚活動認識對方，他漸漸對這位女性產生好感，並頻繁地光顧女方經營的餐廳。後來他的行為開始變本加厲，不斷瘋狂打電話追求對方，讓受害女性感到非常困擾，並警告他「不要再纏繞著我」，拒絕接聽電話。

疑犯被捕後聲稱：「她的態度突然變得好冷淡，讓人很不爽」，於是計劃著將大量昆蟲倒在餐廳門口報復。被問及是如何收集這麼多蟑螂屍體，他表示家裡有飼養倉鼠，平日有收集蟑螂等昆蟲作為寵物糧食的習慣。對於是次案件，網民都認為難以理解，形容用強硬態度去「老牛吃嫩草」是天方夜譚，騷擾行為更是小學生才會做的幼稚行為！

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