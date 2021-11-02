日本東京於萬聖節（10月31日）發生地鐵無差別斬人及縱火事件，導致17人受傷，其中一名70多歲長者重傷昏迷，而身穿DC漫畫《蝙蝠俠》小丑（Joker）角色標誌性紫綠色西裝的兇手，當場被警方拘捕。「斬人小丑」很快便被網民起底，有傳媒找到他的舊同事爆料，憶述兇手原是性格乖巧的好員工和好男友，不過打工期間發生一件事讓他性情大變！



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「小丑男隨機斬人及縱火事件」發生於東京都京王線特急列車，當日正值萬聖節和日本眾議院選舉開票之夜。身穿《蝙蝠俠》中小丑角色裝扮的24歲兇手服部恭太，揮動接近30厘米長利刀，斬傷多名乘客，繼而縱火焚燒車廂。有人拍下事發現場片段，大量乘客在車廂中驚慌逃跑，又有人從車窗爬出月台逃生。

「事業和人際關係差，好想死」

服部犯案後叼著煙頭冷靜地坐下，向警方供稱「不敢自殺，為了被判死刑所以策劃了這場事件」、「因為事業失敗，加上和朋友相處不順利，所以很想死」。到底兇手經歷了什麼事讓他產生這種想法？網民立即起底這位「小丑男」，日本媒體《文春online》找到他的舊同事爆料，原來服部的家鄉是福岡市，一直是個樸素乖巧的男孩，直到高中畢業後，到漫畫cafe打工期間發生一件事讓他性情大變！👇👇👇點擊圖片看舊同事爆料小丑男性情大變的原因👇👇👇

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舊同學形容是品行良好學生

戀愛可以圓滿一個人，亦可以毀掉一個人，服部經歷那件事後突然性情大變，更被逮到在工作期間偷拍女顧客，被店舖開除後渾渾噩噩過日子。身邊的舊相識都表示很詫異，另一間媒體找到他中小學時期的朋友，他們都聲稱服部曾經是個認真的學生，待人彬彬有禮，難以想象這位老師眼中品行良好的男生居然會成為冷血斬人兇手。

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兇手自尊心太高有反社會意識

日本東洋大學的犯罪心理學教授分析指，兇手的舉動反映他想藉無差別斬人去釋放不滿。他形容服部是自尊心非常高的人，他可能認為自己未能受到應有的待遇，於是產生強烈的反社會心態，故意選擇多人、且難以逃跑的場所犯案，將自己的不滿一次過發洩出來。

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除了隨機斬人事件，近日日本也發生了一宗家暴男殺人案。45歲已婚男子突然持刀闖入妻子的娘家，將其67歲外父和91歲外祖父刺死，然後再自盡，唯一倖存的只有妻子的祖母，然而她卻目睹了最血腥的畫面。

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