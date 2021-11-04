最近網上瘋傳一條令網民震撼無比的影片，片中2男1女在路邊，光天化日之下，女生坐在其中一個男生的大腿上，而2名男子搶著對她又親又抱，女生也甚為受落。這「貴圈真亂」的畫面，令網民議論紛紛，更引出了片中男子親自解畫，沒想到牽扯出一個又亂又綠的故事。



在內地瘋傳的影片中所見，一名女子露出長腿，坐在男生的大腿上，二人對女生噓寒問暖，右邊的男生更對她上下其手，時而摸頭，時而撫腰。同一時間，左邊男生又牽著女生的手細細端詳，二人更低頭密密傾，情話綿綿，而加右邊的男子又突然自己掌摑自己，另類路邊3P令途人側目。

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三人在路邊的互相令網民及途人側目。（影片截圖）

影片在網上瘋傳之後，一眾網民柯南上身，紛紛討論到底發生了甚麼事。眼見群情洶湧，右邊沒有戴帽子，自己打自己的男生，終於現身親述案情。他表示，自己跟片中的女子是網戀關係，已經在網上談了2年戀愛（也有報導指談了5年）。直到二人相約見面的那一天，女生帶著另一個男生出現了。那麼，事情是怎樣發展成影片中的場面呢？

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不少網民看到他的自之後都大為搖頭，直指「毀三觀」，指責男生愛得太卑微，而女生「也太噁心了」，揶揄她應該順水推舟，來個左擁右抱。網戀男最後也表示，自己已經跟女生分手，引來網民打趣，指他應該跟男友在一起，就皆大喜歡。

網民紛紛吐槽這混亂的三角關係。（網上截圖）

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網上不時流傳拍片「捉黃腳雞」的片段，在捉姦在床人贓並獲的情況下，一般都不可能抵賴。最近有一名有婦之夫，被老婆及其他朋友捉姦，拍到他跟一名健身女教練出軌，但他卻一臉淡定地在床上玩手機。影片放到網上之後，丈夫被網民圍攻，稱他為渣男，沒想到故事發展最後更有驚天逆轉。

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