五十音「AIUEO」串埋原來係日本流行語？盤點4個世代標籤窺看日本

從世代標籤，窺看日本男女的生活個性、文化學習零時差——

（以下內容節錄自《日本世代標籤》）



イクメン（ikumen）：育嬰男、奶爸（讚美詞）

「育嬰男」是「育嬰的男性（man）」略語，從「イケメン」（ikemen，型男、帥哥）變化而來，相當於中文的「奶爸」。

比起心不甘情不願於下班或休假日幫忙帶小孩的丈夫，「育嬰男」不但會主動申請育嬰假，並敢於公開表明在家很樂於帶小孩，包括眼下雖無法協助妻子育嬰，但希望日後可以成為奶爸的男性。這詞自千禧年起逐漸浮出檯面，最終於二○一○年擠進日本新語流行語年度大賞前十名獲獎名單中。

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日本自昭和時代以來，育兒觀念一直停在「那是女性的專業」上，因此日本男性缺乏自己也是養兒育女的當事者的概念，他們認為，只要定期拿薪水或家庭生活費用回來，便完成了一家之主的責任。即使有人於下班或假日幫忙抱孩子或陪寶寶玩，也是懷著一種「我是好心幫忙妻子」的心態，正如有些丈夫以為出門上班時順便扔一袋垃圾就等於「我有在做家事」一樣。

現代的日本已婚職業女性，在帶薪產假期間分娩後，會接著申請無薪（或帶薪）育嬰假進行育兒。男性其實也可以利用「育兒修業給付金」制度申請帶薪假，在家與妻子一同養育孩子，怎奈積極申請育嬰假的日本男性少之又少，才會出現「育嬰男」這個讚美詞。其實日本男性若利用「育兒修業給付金」制度，直至孩子滿半歲為止，休假期間可以領取停工前的百分之八十（包括免去的稅金及社會保險費用）薪金，條件相當不錯。

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二○一○年六月，當時的日本厚生勞動大臣為了減輕少子化問題，在國會發言說「很想讓育嬰男這個詞流行起來」，而且為了促進男性積極申請育嬰假，起動了「育嬰男專案」，這詞便在一夜之間廣泛傳開。當時，約有八成的日本女性請了育嬰假，卻僅有百分之一點二三的男性成功請到育嬰假，與將近九成的瑞典育嬰爸爸，七成四的冰島育嬰爸爸比之，這數字確實低得可憐。

過去，約有七成的日本女性會在生第一胎時辭職，選擇在家專心當全職主婦，「育嬰男專案」對策推出後，外加社會潮流變化，辭職的人確實日益減少。根據日本厚生勞動省調查，一九八○年時，日本的雙薪家庭約有六百萬戶，之後，逐年增加，二○一四年增至一千一百一十四萬戶。也就是說，現代的日本女性已不會在懷第一胎時辭職，她們會利用產假與育嬰假暫時守在家中帶孩子，等孩子可以送進托兒機構時，再度回歸職場，死守住企業正社員可以享受的那份優渥福利。厚生勞動省資料顯示，一九九六年時，利用育嬰假的女性不及半數，二○一六年則升至百分之八十左右。

相較之下，渴望取得育嬰假的日本男性雖然不少，卻礙於此舉會導致薪資下降、公司評價降低、職場同事另眼看待等理由，實際取得育嬰假並踐行「育嬰男」的男性少之又少。「育嬰男專案」推出後的二○一一年，「育嬰男」比率增至百分之二點六三，二○一六年超過百分之三，二○一七年增至百分之五以上。數字看似逐年增加，但一百人中只有五人實際成為「育嬰男」的話，這不是恰好足以證明，日本社會仍擺脫不了「育兒護理工作應該讓女人來做」的傳統觀念嗎？

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愛上男（アイウエオ／aiueo）：很會談戀愛的男性

記得第一次在電視節目中看到這個詞彙時，我以為是「愛上某某男」之類的形容詞，經節目主持人說明後，才明白原來是日文「恋愛上手な男性」（很會談戀愛的男性）（「上手／じょうず／zyo-zu」是「擅長」之意）的略語，換句話說，是情場老手，戀愛能手。發音很簡單，就是日文五十音中第一段母音的「阿依嗚欸喔」。在二○一三年的調查資料「看不懂的年輕人用詞」名單中，位列榜首。本來認為這類一時興起的年輕人網路用詞，應該早已被打入冷宮，成為死語（廢詞），慎重起見，再度上網一查，才發現日本的線上百科全書竟然收入了這個詞。

繼續查下去，又發現發音同樣是「阿依嗚欸喔」，漢字卻寫成「愛飢男」這個詞的用法比較有趣。顧名思義，「愛飢男」是「渴望愛情的男人」，說白一點，就是沒人愛的男生，通常用來當自己的網路暱稱或網路小說筆名，是一種帶有自虐性質的自稱。坦白說，我第一次看到這個詞時，噗哧大笑出來，總感覺這個自稱很可愛，真想問對方：「你對愛情到底飢餓到什麼程度呢？」

女子会（じょしかい／joshikai）：女子會

日語的「女子」這個詞，相當於中文的「女生」，往昔多指少女或學生，然而，二十一世紀的今日，日本社會不但稱呼成年女性為「女子」，日本的成年甚至熟年老年女性也積極稱自己為「女子」。專家分析，日本女性在無意識中通過自稱女子這種行為，欲圖不著痕跡地粉碎傳統價值觀的賢妻良母枷鎖。專家說得很對，試想，賢妻、惡妻、良母、毒母、不婚、離婚、失婚、生子、不生、少女、熟女、宅女、剩女、老婦，通通都是「女子」的話，這個社會是不是會比較單純一點？女性的笑聲是不是會豪爽一點？

顧名思義，「女子會」正是女生們聚集一起吃飯、喝茶、喝酒等活動，簡單說來，是只限女性參加的八卦（資訊交換）聚會。

二〇〇八年起，「女子會」這個詞便在日本的各種時尚雜誌中陸續出現，但當時仍只是時尚世界中一個抽象性的概念詞而已，在現實社會中不成氣候。二○○九年，由MONTEROZA所經營的居酒屋連鎖店「笑笑」（warawara），與免費的優惠券月刊雜誌「Hot Pepper」，聯手推出專為女性設計的酒宴套餐「笑笑女子會」，此舉不但廣受好評，更開闢出前所未有的新市場。

本來，一般人對居酒屋酒客的印象是純男性或男女混合團體居多，但實際上，家庭主婦或女大學生、職業女性也是居酒屋酒客之一，只是在數量上相對來說，極少而已。優惠券雜誌和居酒屋的合作負責人，針對這些原有客戶，給她們貼上一個「女子會」標籤，打算誘出另一批潛在客戶。沒想到，這個標籤竟成為日本女性於夜晚也可以堂皇正大進出燈紅酒綠區的通行證，被誘出的何止是另一批？幾乎可以說是解放了所有的日本雌性族群。

MONTEROZA的成功，令其他各式餐飲業公司也相繼仿效，「女子會」這個詞也迅速廣泛傳開，普及於社會大眾。二○一○年，入圍新語流行語年度大賞前十名，獲獎者是MONTEROZA社長。

根據調查，日本職業女性參加「女子會」的次數相當頻繁，一個月至少參加一次以上的人，竟然多過半數。女性召集「女子會」的目的，在於可以彼此坦白說些真心話或分享些小秘密，最大優點應該是可以取得共鳴，同時釋放平日在職場或家庭中日積月累的不滿與壓力。比起男性，女性的聚餐方式非常多，除了純粹的飯局，另有飲茶、甜點、購物、看電影、聽音樂會、看戲等。

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オヤジ女子会（オヤジじょしかい／oyaji josikai）：大叔女子會

「オヤジ女子会」（大叔女子會）意指「特地挑選中年男性酒客居多的餐飲店或酒館召開酒宴的女子會」，有時會簡稱為「おやじ会」（oyajikai／大叔會）。她們不會挑選時髦咖啡廳或高級居酒屋，而是聚集在大眾居酒屋或是鐵路高架橋下的路邊小酒店，左手握著一大杯生啤酒，右手拿著一支雞肉串燒，隨心所欲地高談闊論，各抒己見。幾杯黃酒下肚，甚至會恣無忌憚地開起黃腔，講起黃段子。

平成時代尾聲的日本男性上班族，於下班後相邀一起去喝酒的機會愈來愈少，居酒屋以及餐飲店只能將矛頭指向女性上班族，提供形形色色的「女子會」酒宴菜單，甚至設計出女子專用房間，讓女性上班族可以無所顧慮地大吃大喝、大唱大舞。

近幾年，日本的夏季酷熱無比，據說，百貨公司、飯店、商業大廈的頂樓露天啤酒庭園，幾乎都被「女子會」所佔據。露天啤酒庭園是日本不可或缺的夏日風情之一，甚至是日本俳句的季語之一，特點是只限夏季營業的有限期間、露天的開放感、種類豐富的酒餚菜色，以及夜色、月光、音樂、煙火等條件所構成的非日常感。

昔日的露天啤酒庭園，酒客幾乎清一色都是上班族大叔，因而別稱「大叔的綠洲」（オヤジのオアシス／oyaji no oashisu）。歲月流逝，如今，露天啤酒庭園的酒席擠滿了各色各樣的「女子會」，其中，又不乏不拘小節的大叔系女子，或大大咧咧的女漢子男人婆，難怪某些美食評分網站會出現這樣的感想：「最近參加的酒宴都是大叔女子會，更經常闖進新橋、神田那一帶的大叔聖地，酒宴前大家都覺得有點心虛，酒宴後卻又想再來一次，啊啊啊，日本的大叔們，請原諒我們這些故意誤闖聖地的女子！」

書名：日本世代標籤

作者：茂呂美耶



【本文獲「麥田出版」授權轉載。】