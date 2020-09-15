《當代藝術關鍵詞100》：日本文化對抗全球化的藝術解讀

【藝文編按】藝術作品流派眾多，不同創作媒介和表達方式，背後均有各自的歷史脈絡。相信很多想進一步走入藝術殿堂，認識這些作品的讀者，面對浩瀚的藝術資訊，都會感到無所適從，不知如何入手。 《當代藝術關鍵詞100》一書，以簡潔扼要方式收錄100個理解當代藝術能夠派得上用場的關鍵字。這篇文章為書中「『日本』這個表象」條目，以助讀者一窺戰後日本文化如何在藝術創作上，走出自己的路，成為抗衡全球化的藝術重鎮。

083「日本」這個表象

一九九○年代，是藝術等當代文化許多領域都注意到「日本」的時期。例如，評論家淺田彰稱為「回歸」的潮流，就是其中象徵。當然就是「Japan」的「J」，例如日本流行歌曲稱為「J pop」，日本國內的足球聯盟稱為「J 聯盟」等略稱。在天皇即位十週年的紀念活動中，人氣樂團 X JAPAN 的團長佳樹（YOSHIKI）演奏祝賀曲，淺田也稱為「J天皇制」。

X JAPAN 團長佳樹（YOSHIKI）（Wikimedia Commons）

他指出「J 回歸」的這種現象並不單純是音樂或體育的宣傳策略，而是呈現出世紀末的日本文化在各方面廣為普及的事實。

當然在這之前，已經出現厭倦了外國文化的日本人回歸日本的傾向。然而「 回歸」所回歸的，並非日本傳統文化，而是經過後現代主義洗禮的流行日本文化。其中當然包括藝術。這是抵抗全球化趨勢的自我閉鎖狀況，也和稱為「小民族主義」的現象並行。做為創意產業戰略的酷日本當然和「J 回歸」有著密切關係。

文化評論家淺田彰所稱的「J 回歸」，並非回歸日本傳統文化，而是經過後現代主義洗禮的流行日本文化。(Mat Kedzia/Pexels)

另一方面，評論家椹木野衣以不同形式闡明日本文化的非歷史性。她在表達意念的著作《日本・現代・美術》中提出「惡劣場所」這個概念。根據椹木的概念，明治時期引進西洋現代藝術，其後在敗戰後的冷戰結構下，長期處於美國庇護下的日本的藝術，已經和世界藝術史脫離，只是不斷反覆同樣詞語；藝術本身並未成長，只是和次文化等混為一體，處於一種無法判斷價值的懸空狀態。椹木這項大膽的假設，精采整合了現實中沒有以一貫觀點撰寫的日本戰後藝術史的事實，引起熱烈回響。她以不同於淺田「J 回歸」的形式，指出日本藝術為了對抗全球化趨勢而自我閉鎖化的問題。

辻惟雄《日本美術の歴史》（東京大学出版会）

其他，在研究和評論方面，也有許多意圖對日本這個主題追根究柢的成果。辻惟雄《日本美術的歷史》、橋本治《平假名日本美術史》等，嘗試根據個人觀點，重新架構從古代到現代的日本美術史。此外，當代藝術家赤瀨川原平和日本美術史家山下裕二的《日本美術加油團》，除了仿效《彌次喜多道中》（編註：彌次郎兵衛和喜多八是日本庶民文學中的著名人物，兩人結伴同行的故事後來也拍成戲劇、電影等）之外，也是娛樂版的日本美術史。在美術史領域，北澤憲昭的《眼之神殿》、木下直之的《美術這項雜技》、佐藤道信的《明治國家和近代美術》等（這些著作都獲得三得利學藝獎），特別是在近代藝術的制度史研究方面有卓越的成果。

日本著名藝術家村上隆（KAIKAI KIKI CO., LTD / Chika Okazumi）

當然，對於在第一線努力創作的藝術家而言，「日本」的確是非常切身的問題。其中典型實例就是村上隆。原本學習日本畫的村上隆，強烈意識到自己的出身，提出「超扁平」概念，以引進御宅族創意的作品確立在國際上的評價。相對於村上隆，較年輕的會田誠，則是以美少女、戀童癖、暴力、戰爭等主題創作；他透過這些彰顯惡性的作品，向戰後民主主義提出獨自的異議。村上隆和會田誠的作品截然不同，可是，他們都對於以傑出造形力為基礎的日本藝術優勢感到自豪，而來自二次世界大戰敗戰後、對於歐美強烈心結的複雜心境，也引導他們達到目前的成就，這是兩人的共通處。此外，作風雖然各有不同，山口晃、松井冬子、天明屋尚、町田久美等近年來嶄露頭角的日本畫系年輕藝術家，有時會以「新日本畫」的定位被加以介紹。

安倍晉三有意辭任｜日本任期最久首相 「酷日本」政策成經濟實力

《當代藝術關鍵詞100》 作者｜暮澤剛巳 譯者｜蔡青雯 出版社｜麥田出版 出版日期｜2020年8月

【本書內容獲「麥田出版」授權轉載。】