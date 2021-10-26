日本真子公主出嫁後會怎樣？ 5位仍在世前皇族女子的「平民生活」

上皇明仁二皇子秋篠宮夫婦的長女、內親王真子公主與大學時代的同學小室圭正式結婚後，將脫離皇室，成為平民，究竟走出皇居後的生活會是什麼模樣呢？讓我們一窺女性前皇族成員出嫁後的「平民」生活。



真子公主的訂婚對象小室圭目前邊在法律事務所擔任律師助理，邊在研究所進修，據事務所推算，20多歲的律師助理的平均年收入，據說不到300萬日圓，比一般上班族還低。女性皇族脫離皇室後，在經濟、生活等都將出現巨大改變，而在真子公主之前，已有6名女性皇族脫離皇室，其中有5人仍在世。

像昭和天皇四女（現上皇明仁的姊姊）厚子，就是和往昔岡山藩主家的池田隆政結婚，目前擔任動物園園長。據皇室負責記者透露，厚子在21歲與隆政相親結婚後，隔年池田家創立的「池田動物園」正式開園，並由隆政擔任園長，直到2012年隆政去世後，才改由厚子出任，過去動物園雖曾興盛一時，但近年因設備老舊、入園人數減少，虧損不斷。

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考慮到經營狀況不佳，厚子除用私人財產填補動物園營收赤字外，還與當地縣民組成「池田動物園應援會」，發起連署活動，請求岡山市政府將動物園納入公營事業，據說厚子有時候還會送岡山出產的水果給天皇夫婦、皇太子德仁親王一家。厚子的妹妹貴子除嫁給一般民眾外，還是首位達成在民間企業工作的皇室出身成員。

貴子和姐姐厚子經歷相似，21歲時與往昔佐土原藩主家、當時為銀行職員的島津久永結婚，從大學休學，而後取得室內設計諮詢師執照，在31歲時進入專賣高級進口家具、服飾的「西武PISA」工作，還曾在百貨公司精品店、飯店等擔任要職，工作表現亮眼。邁入高齡的貴子目前雖已退休，但她曾被邀請至靜岡縣熱海市MOA美術館的重新開幕典禮，可見其在時尚、藝術界的活躍。

除昭和天皇的兩名女兒外，崇仁親王（現上皇明仁的叔父）的兩名女兒也分別嫁給平民，像甯子就在22歲時嫁給日本紅十字會的職員近衛忠煇，近衛家隸屬公家中地位最高的「五攝家」（日本鎌倉時代出自藤原氏嫡派的五個家族，有資格晉升到關白）之一。忠煇在2005年就任日本紅十字會的社長，甯子順勢當上社長夫人，同時擔任學習院女子中、高等科同窗會「常磐會」的會長。

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甯子的妹妹容子，則在1983年嫁給知名茶道世家「裏千家」的第16代當家千宗室，被稱為「宗室夫人」，擔任「茶道裏千家淡交會」的副理事長，常常出席裏千家的宗親、總本部活動及講座等等，生活十分忙碌。皇室記者渡邊綠（みどり）說，容子從小時候開始，就被皇室要求嚴格遵守時間、禮儀等等，所以在面對茶道活動時，往往都能從容應對，據說看到的人都會感嘆「（容子）受的教育果然和一般人不同」，在茶道世界是極被尊崇的存在。

綜觀女性前皇室成員出嫁情形，除一般平民外，也有「名門家族」，像是憲仁親王（崇仁親王三男）二女典子，就嫁給自2014年起擔任出雲大社最高神官的千家國磨，據說結婚初期，典子還常常回鄉探望娘家，被戲稱患有「思鄉病」，現在則是丈夫國磨的得力助手，幫忙出雲大社的祭祀活動等等。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本真子公主出嫁後會怎樣？細數5位女性前皇族的「平民生活」】