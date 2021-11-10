聖誕節又到，單身狗又要煩如何度過......有連登網民為一眾單身巴打着想，不辭勞苦發千字文，詳列5個良心建議，教路如何追女仔，不少網民都大讚非常實用。



《無法抗拒的他》劇照

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連登網民秋菊之落英日前發文，題為「溝女建議，希望幫你聖誕前出Pool」，講述了5個良心建議，分別是千祈唔好用太多時間溝一條女、千祈唔好識咗一排就表白、千祈唔好唔好成日傾偈、千祈唔好對條女太好太主動、俾條女知道有競爭者等，全部都非常具體，不少網民都大讚建議實用👇 👇 👇

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網民：唔知邊度識女仔

有網民表示贊同5點建議，只是「我覺得大部份人個問題係唔知去邊到識女」。另外，網民糕層震怒建議男生：「培養吓自己嘅興趣，get a life，做個有見識、故事、品味嘅人，女只係人生其中一面。」

作出良心建議的連登網民秋菊之落英最後補充：「溝女真係無一個具體嘅方法，我啱用嘅嘢未必用到係每個人身上，我只可以講普通心態上有咩可以避免嘅嘢。」

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