【移民／英國移民】根據統計處於今年8月發表的數字顯示，香港居民的淨移出人口達89,200人，較2020年多出近80%，由此可以推算移民人數較從前大增。隨移民人數增加，移民亦成為近年一大熱門話題，不時有人討論移民的好與壞。近日有網民於討論區分享，移居英國後才發現香港奇差的N件事！



隨移民人數增加，移民亦成為近年一大熱門話題，不時有人討論移民的好與壞。（資料圖片）

移民後要面對全新的生活環境，不論是住屋、工作還是外出都與香港截然不同，因此不時有已移民的YouTuber和網民分享移民後的「難頂」位。例如YouTuber「龍心」早前便拍片大呻英國「冇啖好食」，又表示掛念香港只需五、六十元已能吃到美食。

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不過移民生活人人不同，近日有網民於連登討論區開PO大談移民英國後才發現香港特別差的地方，言談間將兩地於各方面作比較，直言「無比較無傷害」，並指出英國較好的地方。帖文一出引來不少反應，有人表示認同，亦有人認為香港並沒有所述般差。

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對於移民是好是壞確實因人而異，最重要還是根據個人能力做好預備及心理準備！畢竟個人生活習慣、以至家庭和工作因素都會成為影響你移民生活的重要因素，不要盲目相信別人所說的感受！

同場加映：龍心移民英國呻冇啖好食 移英後需面對9個難頂位 冬天易抑鬱！

移民潮當中除了一眾市民，當中亦有不少藝人，例如林子博和雷頌德。而網絡紅人龍心亦是一份子，近日於其YouTube頻道拍片大談移民英國後的生活日常，自爆在英國生活並不容易，大呻冇啖好食。移民英國究竟有沒有想像中的寫意？不少YouTuber及網民都曾就此展開討論，指出移民英國後的「難頂位」。

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龍心近日於個人YouTube頻道大談自己在英國的生活日常，片中的他一開始便大呻「冇啖好食」，表示很難在英國找到美食，經室友推介後打算去食Sunday Roast（週日烤肉），誰知卻告知要排兩小時，令他百般感慨，指在英國有錢都不容易找到各類美食，又提到在香港50元已經食得好好，表示掛住大家樂的咖哩牛腩飯，很希望在英國找到5、60元價位的餐廳。

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