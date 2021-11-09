在外國有一對夫妻，丈夫在過去幾年內，於職場一直平步青雲，年年升職，令丈夫對自己的工作能力十分自信。不過近日妻子在網上坦白，事情的真相原來綠到發黑。不過有網民提出另一個看法，令事件變得更細思極恐。



在外國一個匿名投稿媒體「Fesshole」，近日出現一則投稿，短短幾句說話，已經引起廣大網民討論。投稿人是一名妻子，她表示丈夫近幾年一直在升職，他因此意氣風發，認為這是自己應得的（earned them）。可是她接下來的話令一眾圍觀網民目定口呆。

丈夫於職場一直平步青雲，年年升職，不過近日妻子在網上坦白，事情的真相原來綠到發黑。（《夫妻的世界》劇照）

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軟飯男大逆轉

她說「在過去的幾年時間，我一直跟他的上司發生性關係！」網民看到這裡，都以為是丈夫食軟飯，不知道妻子為了他的仕途，用肉體換取他的升職。沒想到更反轉的劇情在後頭，原來上司提拔丈夫，根本不是一場交易，亦不是出於內疚而「補償」，而是為了可以令丈夫有更多機會出差，「我跟他的上司就可以有更多時間在一起了」妻子坦白。

妻子匿名投稿原文。（Fesshole@twitter）

貼文令網民嘖嘖稱奇，有人指她亂搞男女關係，一直在傷害二人的關係。一旦東窗事發後果會很嚴重。亦有網民提出另一種可能性，指丈夫很可能一早已經知道，索性來個順水推舟，而丈夫指自己是應得的，可能另有深意，笑言這是一段沒有輸家的三角關係。大家甚麼看？

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詭異三人行

上面的故事只是純文字討論，而這段三人行更是有片真相。片中2男1女在路邊，光天化日之下，女生坐在其中一個男生的大腿上，而2名男子搶著對她又親又抱，女生也甚為受落。這「貴圈真亂」的畫面，令網民議論紛紛，更引出了片中男子親自解畫，沒想到牽扯出一個又亂又綠的3P故事。

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不少網民看到他的自之後都大為搖頭，直指「毀三觀」，指責男生愛得太卑微，而女生「也太噁心了」，揶揄她應該順水推舟，來個左擁右抱。網戀男最後也表示，自己已經跟女生分手，引來網民打趣，指他應該跟男友在一起，就皆大喜歡。

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同場加映：偷食女教練被老婆斷正捉姦在床 人夫淡定公開一張紙：驚你呀？

網上不時流傳拍片「捉黃腳雞」的片段，在捉姦在床人贓並獲的情況下，一般都不可能抵賴。最近有一名有婦之夫，被老婆及其他朋友捉姦，拍到他跟一名健身女教練出軌，但他卻一臉淡定地在床上玩手機。影片放到網上之後，丈夫被網民圍攻，稱他為渣男，沒想到故事發展最後更有驚天逆轉。

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