網民嚴選香港各區10大垃圾屋邨　觀塘安達邨、荃灣象山邨上榜

觀塘安達邨、荃灣象山邨、沙田新田圍邨，它們有甚麼共通點？有連登網民發文「嚴選18區最垃圾屋邨」，更拋磚引玉，率先提名指沙田區代表新田圍邨，指出入都要坐車，只得巴士去到，雖然有小巴，但只限通宵線，引起一眾網民開始「鬥慘大會」。
香港有不少公共屋邨位置比較隔涉，雖然景色不錯，不過交通卻令居民十分頭痛，而且有些邨內沒有街市、食肆，都令居民無啖好食。連登網民列出了香港各區，10條最有潛力競爭「最垃圾屋邨」席位的最中伏屋邨！
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最令甚他網民感到驚訝的，是有一條屋邨，如果居民想食麥當勞的話，要搭船才可以得償所願。到底是哪一條邨呢？一起來看看吧！
👇👇👇按圖睇10條中伏屋邨👇👇👇
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大家居住的地方有沒有上榜？如果有的話，可以留言分享一下你的日常生活嗎？
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住公屋是人生贏家嗎？最近有網民發現，在公屋商場中竟然出現貴價鋸扒餐廳，更上網開PO表示難以置信，問「乜班公屋人咁L有錢？！」其他網民留言指，住私樓才快餐店，住公屋是人生勝利組，更大數住公屋的好處。
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