網民嚴選香港各區10大垃圾屋邨　觀塘安達邨、荃灣象山邨上榜

觀塘安達邨、荃灣象山邨、沙田新田圍邨，它們有甚麼共通點？有連登網民發文「嚴選18區最垃圾屋邨」，更拋磚引玉，率先提名指沙田區代表新田圍邨，指出入都要坐車，只得巴士去到，雖然有小巴，但只限通宵線，引起一眾網民開始「鬥慘大會」。



香港有不少公共屋邨位置比較隔涉，雖然景色不錯，不過交通卻令居民十分頭痛，而且有些邨內沒有街市、食肆，都令居民無啖好食。連登網民列出了香港各區，10條最有潛力競爭「最垃圾屋邨」席位的最中伏屋邨！

👉2男1女路邊左牽手右親吻影片瘋傳 男主角親述又亂又綠毀三觀內情

沙田新田圍邨是連登仔認為的10大「垃圾屋邨」之一。

最令甚他網民感到驚訝的，是有一條屋邨，如果居民想食麥當勞的話，要搭船才可以得償所願。到底是哪一條邨呢？一起來看看吧！

👇👇👇按圖睇10條中伏屋邨👇👇👇

+ 17

大家居住的地方有沒有上榜？如果有的話，可以留言分享一下你的日常生活嗎？

👉韓國大熱「蝴蝶藥減肥」副作用駭人 16歲少女激瘦剩32KG變紙片人

同場加映：秀茂坪屋邨商場開貴價西餐廳 網民感嘆：公屋居民先係人生勝利組

住公屋是人生贏家嗎？最近有網民發現，在公屋商場中竟然出現貴價鋸扒餐廳，更上網開PO表示難以置信，問「乜班公屋人咁L有錢？！」其他網民留言指，住私樓才快餐店，住公屋是人生勝利組，更大數住公屋的好處。

立即CLICK入內文睇住公屋有幾巴閉：秀茂坪屋邨商場開貴價西餐廳 網民感嘆：公屋居民先係人生勝利組

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈