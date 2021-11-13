男女間初次約會，若不能令對方留下良好印象，都好難有下次機會。最近期有網民在Facebook專頁投稿，講述自己跟男同事約會的不快經歷，兩人竟為了一排朱古力不歡而散，對方事後也跟其他同事說她是拜金女，令她十分氣憤和無奈，網民得悉內情後也紛紛表示同情。



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近期有網民在Facebook的「巴打絲打愛情台」上投稿，講述自己跟一位男同事初次約會經歷。網民表示約會那天兩人約好一起睇戲，一張戲飛的價錢為＄105，但男方並沒有表示請客，於是自己主動給對方$120，他亦欣然接受，並沒有打算找續。

對方因為知道她愛食朱古力，便提議在開場前逛逛超市，順便履行之前請客的承諾。考慮到對方的經濟狀況，網民只揀了一條普通的三角朱古力，沒想到她一拎上手，對方便脫口而出一句「乜揀條咁貴既！！」令她當場嚇呆！她立刻望望手上朱古力的價錢，結果發現標價只是＄12.9！

《明日也晴朗》劇照

雖然最終對方都有找朱古力數，但事主坦言經歷此事後，「真係乜癮都無晒」，看完戲飯也沒吃便回家，「真係返去對住父母食都好過對佢」。事後事主除公事再沒回覆對方，對方托其他同事問被拒絕的原因，並解釋事主並非自己的女朋友，因此不會請她，還叫對方別做拜金女，令網民十分氣憤，文中更表示「想追女仔少少都唔付出...抵佢單身」。

有不少網民看到這位女生的遭遇後紛紛表示同情，並指男生作為追求者竟連一條只有＄12.9的朱古力都斤斤計較，甚至不想付出便想收獲，孤寒個性完全不適宜溝女！

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像事主碰上極品孤寒男，連一條十多元的朱古力都計較，的確少見，正常情況初次約會彼此都會大方得體。尤其來到約會俾錢埋單環節，如何請客或被請客，都有一定學問。請客、搶埋單唔一定啱，要在對方面前爭取最大好感，必須尊重對方的意見和意願，否則只會弄巧反拙，重墮單身的旋渦！以下5個初次約會埋單的小貼士，你清楚了解了嗎？

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同場加映：男友為保護弟弟拍拖要求長期四人行 港女求助網民揭兩大驚世可能

有女網民於香港討論區發文，以「有時都幾唔鍾意double dating…」為題，表示其男友的弟弟最近開始拍拖，男友於是問她要不要兩對情侶一起去街。因為男友一向疼錫弟弟，明白此意是為了看清弟弟女友人品如何，因而答應double dating。誰知四人行非一兩次，而是持續了近兩個多月！每次出外，男朋友不時都跟弟弟談得興起，而忽略了她跟弟弟女友，加上兩位女生亦沒兩句，場面相當尷尬。女網民覺得既沉悶又沒有人私人空間，於是向網民求助。

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