假如你發現另一半晚上去找陪酒小姐或牛郎偷歡，你會怎樣懲罰他？日本有位人妻得知丈夫瞞著她去夜總會後，竟然狠心將他關在3層高的貓籠裡面，而丈夫最後在籠子裏待了20小時才被釋放。事後這位人夫在售賣貓籠的網購平台下留言，雖然標題是「我被妻子關了進去」，但沒想到竟然是個4星好評，引來網民激烈討論。



👉同住弟婦不穿內衣褲通屋走 人妻投訴反被老公罵 手機對話揭真相

有位日本已婚男在Amazon網購一個高178厘米、闊93厘米的3層高貓籠，並於評論區留下了4星好評，怎料該段內容竟然成為了最近Twitter爆紅的熱門話題。原來這個貓籠的用家並不是貓，而是他本人！

貓籠用家分享產品真實圖片

👉日本地鐵斬人小丑舊同事爆料！指疑犯曾是好男友 因一事性情大變

事主化名「中村」，他在今年1月20日於貓籠的網購評論區下留言，標題寫著「我被妻子關了進去」，本來以為是惡作劇，或者是發洩怨氣的劣評，誰知竟然給了4星好評，該段評價更被超過100位網民評為「最佳用後感」，事件近日在Twitter發酵成為熱話，到底他寫了什麼？👇👇👇點擊圖片觀看👇👇👇

+ 9

👉日本AV魔鏡號街上車震係咪犯法？律師揭男女優會否坐監與車窗有關

雖然這位丈夫被懲罰關進貓籠是「罪有應得」，但這段誠懇真摯的用家評價讓網民不禁同情他的經歷，更有人認為妻子的舉動屬於非法禁錮，有可能觸犯法例。如果各位已婚「貓奴」遇到以上情況，切密不要模仿呀！

同場加映：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路

不少情侶拍拖時，臨別依依，都會先目送對方上車再離開。你有沒有想過，對方上了車之後，既不是乖乖坐著回家，也不是拿出手機跟你通訊，而是在下一個站即悄悄地下車？有網民就目擊這一幕，替男事主擔心。

立即CLICK入內文睇巴打點回應：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路