電話騙案近年來越來越猖狂，相信不少人都曾經接過疑似是詐騙的電話吧！近日，韓國論壇the qoo有一篇名為「被騙了3200萬（韓圓）的大媽親自抓住騙徒」的文章，引起網民熱烈討論。事主是一名在小區經營洗衣店的大媽，幾年前曾被騙3200萬韓圓（約21萬港元），最終成功抓到騙徒的竟然不是警察，而是她？



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在京畿道華城經營一間洗衣店的大媽金成子，2016年初遭遇電話詐騙，損失3200萬韓圓（約21萬港元）。就在金成子被騙之後一個月左右，該騙徒竟然再打電話給她，表示自己其實都是逼不得已，懇求金成子協助他逃離這個詐騙集團。

反被警察嘲笑

對方向金成子提供了不少有用的資料，包括詐騙集團首腦的來韓日期、時間、航班編號等。金成子馬上到警署報案，但換來的卻是警察的無視及嘲笑。一怒之下，金成子下定決心要將犯人親自緝拿。到底，這件事最後的結局是怎樣？▼▼▼點擊圖片查看完整事發經過▼▼▼

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這件事近日於韓國論壇the qoo被重提後，引起了廣泛的討論。不少網民大罵警察無能，又表示「如果付不出1億（奬金）的話，就不應該用此作宣傳手法」、「警察等著被懲罰吧」。

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