還記得2年前韓國一宗大型網絡性虐案「N號房事件」嗎？近年韓國發生過好幾宗駭人的要脅女性成為性奴隸的案件，最近，YouTube頻道「KBS시사직격」播出一宗智障女生做性奴的案件，受害人是一名智障人士，智商只有小學生水平，在2007年至2014年間，先後淪為3個男人的性奴隸及提款機，但最後竟然只有1個加害者被判有罪，究竟當中發生了甚麼事，竟得出這樣的裁決?



現年31歲的受害人鄭某，是一名3級智障人士，IQ只有62，與小學生相乎。雖然可以與人進行基本的對話，但不懂深層思考。而在她20至26歲期間，她先後被3個男子利用，成為他們的性奴隸以及提款機，除了身體上受盡虐待，她亦因此而成了信用不良者及破產人士。當時，她仍然不知道自己是智障人士，只覺得自己比一般人遲鈍和笨。豈料，這個「遲來的發現」，竟然成為了加害者逃避責任的漏洞...

受害人先後被3個男子虐待

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事件發生至今雖然已經過了超過10年，但受害人的傷痛仍然未平伏。她表示，很希望能讓傷害她的人得到應得的懲罰。不過，專門研究智障人士案件的律師坦言，不少智障受害人都未必清楚自己正在被虐待，或者正在經歷不公義的事。因為不懂得思考，他們會覺得自己正在經歷的，就是對的事。加害者輕易就能利用這一點逃避法律責任。再加上這宗案件的受害人當時更未被判為智障人士，要令他們入罪，的確有難度。

事件時序表

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同場加映：母親心急送發燒孩子去醫院不慎撞車 被撞者窩心舉動網民大讚有愛

最近，韓國一名爸爸在論壇보배드림發文，指自己的孩子早幾天在清晨時分突然發高燒，事主的太太於是便馬上駕車送孩子去醫院。不過，在前往醫院的途中，事主的太太疑似因為太心急，不慎與其他車輛發生輕微碰撞。事主太太當時馬上下車跟被撞車主道歉及解釋，對方知道後，不但沒有責怪事主的太太，反而更送上窩心的擁抱及慰問，令事主和太太都非常感動。想知道詳細內容，可到原文閱讀。