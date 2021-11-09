發高燒是可以致命的病，特別如果病人是小孩的話，就更加應該馬上求醫。最近，韓國一名爸爸在論壇보배드림發文，指自己的孩子早幾天在清晨時分突然發高燒，事主的太太於是便馬上駕車送孩子去醫院。不過，在前往醫院的途中，事主的太太疑似因為太心急，不慎與其他車輛發生輕微碰撞。事主太太當時馬上下車跟被撞車主道歉及解釋，對方知道後，不但沒有責怪事主的太太，反而更送上窩心的擁抱及慰問，令事主和太太都非常感動。



事主太太因兒子發高燒而駕車趕送醫院，期間因太急釀成交通意外。

事主在11月5日於論壇보배드림發表一篇名為「再次向被撞車主表達感激之意」的文章，表示自己的孩子在當天清晨突然發高燒，自己因為上班而不在家中，所以由太太獨自駕車送孩子到醫院。在前往醫院途中，太太因為心急，沒有看清楚路面情況就轉線，所以不慎發生輕微碰撞意外。

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被撞的車主也是一名女性，她當時正在趕著上班。太太向對方解釋原因後，對方不但沒有責怪太太的過失，反而表示自己沒關係，並擔心孩子的情況，讓太太先趕快送孩子到醫院。

事主向上司請假後，前往醫院會合太太。在急症室等待期間，事主負責處理車輛的事，於是便查看了安裝在車輛內的攝錄鏡頭的影片。看見被撞的車主擁抱了太太，並給予她慰問的情景，事主的眼眶不禁濕潤了。之後，事主致電對方道歉，對方一接到電話，首先關心的不是賠償問題，而是太太跟孩子的情況，再次令事主感到非常感動。

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▼▼▼點擊看車cam拍到的情況▼▼▼

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帖文刊登後，引來不少網民留言，大讚被撞車主大量又帥氣，表示「一股暖流湧上心頭」、「世間竟然還有如此溫暖的故事」、「真的很感動」、「看到鼻子酸酸」。

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