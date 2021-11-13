《動森》2.0發現咖啡廳「飲水」彩蛋！觸發條件公開　老闆好有愛

《動物森友會》為近些年炙手可熱的任天堂遊戲，更引發了遊戲機Switch和遊戲片的搶購潮，為任天堂公司開新巔峰。日前任天堂推出了《動物森友會Ver.2.0》版本，不但有新島民加入，更讓之前廣受好評的咖啡廳與料理方程式等功能回歸，引發一波玩家回流潮！



沒錢還請喝「白開水」？ 玩家直呼：老闆人真好

在新版本中，玩家可以接受博物館館長的委託，邀請「老闆」來島上開設 24 小時營業的「鴿巢」咖啡廳，一邊欣賞博物館的館藏，一邊喝咖啡。

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在咖啡廳裡，玩家還可以邀請朋友一起喝咖啡，但如果錢帶不夠無法買咖啡的話（內用200鈴錢、外帶300鈴錢），老闆也會請玩家喝「白開水」，可謂遊戲裡的貼心小功能，老闆甚至會問玩家結帳是要各付各的還是玩家請客，相當人性化，讓玩家直呼好可愛！

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