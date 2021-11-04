日本任天堂之前公開，預定於 11 月 5 日推出的 Nintendo Switch 獨佔遊戲《集合啦！動物森友會》11 月免費更新 Ver 2.0，提早自 11 月 4 日即日起開放先行下載安裝。



這次公開的 Ver 2.0 版免費更新，為官方之前所預告，本作「最後的新增更新內容」。隨著本次更新，不但將會在博物館 2F 推出新休息場所「咖啡廳」外，還有航平的船舶旅行、攝影棚「巴獵島」的廣場等各種新內容登場陸續推出。另外，本作付費新增內容《集合啦！動物森友會 快樂家樂園》目前還是維持原本預定，要等到 11 月 5 日後才會開放讓玩家們更新下載！

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