如果你跟另一半穩定交往中，對方卻一直不願意把你PO到IG上，讓他的朋友認識你，你會否覺得心中有條刺，甚至認為對方有事瞞著你？最近有連登網民遇上同樣問題，沒想到女友的回應令他更不安，直問：係咪玩完？



拍拖之後，不少情侶都會在網上大晒另一半。不過也會有人保持低調，收收埋埋。網民「美斯GOAT」在連登討論區發文，指自己跟女友已經拍了一年拖，希望女友可以在IG上貼合照，沒想到女友一下拒絕，更不經意地說出了原因，令他「唔開心咗成日」。

如果你跟另一半穩定交往中，但對方卻一直不願意把你PO到IG上，你會否覺得心中有條刺？（《三流之路》劇照）

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樓主表示，女友當時輕輕帶過「唔啦，廢事之後分手又要del，好麻煩。」令他覺得很傷心，「其實我唔介意唔po，但都唔係咁講嘢掛」，不過亦有網民認為，女友答得夠坦蕩，更柯南上身推測：「佢似覺得身邊有其他更好選擇，但十劃無一撇」，所以才不PO樓主。亦有網民提出另一個看法，指「正常有拍過拖嘅人都會有分手嘅打算。你繼續拍得開開心心就未必出事，你而家開始傷春悲秋就一定分手」。

網民在連登大呻女友不願PO他上IG。（連登討論區）

若情侶一方不欲向朋友或家人公開彼此交往關係，另一方難免會胡思亂想。前主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 認為，問題或源自一方不夠自信、太多疑，會放大對方一舉一止。

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不公開不一定代表開係有變，有些人重私隱，更有結婚多年且關係穩定者也沒刻意公開戀情。問題源自「Check電話」的一方不夠自信、太多疑，會放大對方一舉一止。

👇👇👇按圖看問題可以點解決👇👇👇

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如果大家是棲主，會怎樣解決問題呢？小編就沒有這個煩惱了，因為是A0，哈哈哈哈嗚嗚嗚。

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男生拍拖到女朋友家見家長，是人生的其中一個大挑戰。最近有港男在討論區表示，自己對女友家食飯時，因為一條魚而遇上勁尷尬場面，最後更要靠女友10歲弟弟去化解，令他大乎丟臉。

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