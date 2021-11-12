男生拍拖到女朋友家見家長，是人生的其中一個大挑戰。最近有港男在討論區表示，自己對女友家食飯時，因為一條魚而遇上勁尷尬場面，最後更要靠女友10歲弟弟去化解，令他大乎丟臉。



網民「咖喱王子」在連登討論區發文，指《第一次上女朋友屋企SEVEN到仆街》，分享自到女友家吃飯的尷尬經歷。他表示當日女友的父母為每人都煮了一條魚，原條上枱要自己切，令樓主不知所措，直言「我咁大個仔都未食過」，更貼出了示意圖。

棲主女友父母，為每人都煮了一條魚，原條上枱要自己切，令他不知所措。（連登討論區截圖）

那麼事情如何解決，最後竟然是由女友的弟弟出手幫手切魚，「最後要佢細佬幫我整，但佢細佬得十歲咁上下」直言場面十分尷尬，更問各位圍觀網民：「係咪已經收咗皮？」有網民質疑樓主老作，「條魚唔使切喎」、「魚嘅唔係直接用筷子夾架咩」？亦有網民指如果是真的話，他應該「凍過水」。

不論故事是真是假，每個人看家長時少不免會緊張，應該如何在對方心中留下一個好印象呢？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，在正式見面前，情侶雙方有以下幾點要注意。

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同場加映：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路

不少情侶拍拖時，臨別依依，都會先目送對方上車再離開。你有沒有想過，對方上了車之後，既不是乖乖坐著回家，也不是拿出手機跟你通訊，而是在下一個站即悄悄地下車？有網民就目擊這一幕，替男事主擔心。

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