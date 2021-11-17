援交買春你情我願，不過最近有台灣男子遇上離奇事件，女生在完事之後竟然堅持不收錢，令他一頭霧水。沒想到第二天，他早上起來一照鏡，卻被嚇得立即衝去醫院。



台灣男網民在「爆料公社」中發文，指自己在今年10月底，因為生理需要，打算召妓解決，沒想到在網上約到了一名泰國女生，每小時3000新台幣（約840港元）。二人相約在賓館交易，男生卻怎也料不到，完事之後女生竟然不收錢。

台男召妓後對方竟然不收錢。

他當下十分驚訝，更連問她三次「Are you sure ?」得到對方肯定的回應之後，加上害怕當中有甚麼他不知道的「潛規則」，便帶著滿滿的疑惑離開現場。翌日早上他如常起來，卻發現自己身上多了一些來歷不明的小紅點，隨著時間過去數量更愈來愈多。

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召妓後男生手臂狂生紅點。（爆廢公社Facebook截圖）

手臂狂生紅點

他立即回想起那個不收錢的泰國女生，「想了一下當時有套雨衣（安全套），沒有口交沒有舌吻，應該沒事吧！」但始終按奈不住心頭的不安，去了醫院驗皮膚驗血。經過了兩星期的煎熬，終於確定沒事，可能只是濕疹，令他放下心頭大石。

男生貼出檢驗報告。（爆廢公社Facebook截圖）

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那麼泰國女生為何不收錢呢？樓主笑言「可能我陽痿又沒有洗澡」，其他網民亦紛紛留言，「她退錢是因為你陽痿，別想太多…」「你知道潛伏期10年嗎？」「我快笑死，你太勇敢了，大家都知道你陽痿了！」

手指生性病

除了商位台男之外，早前亦有日本男生遇上類似問題，不過他的下場卻有點不一樣了。日本男生「saico_nanpa」在twitter上載了幾張手指腫成豬蹄一樣的照片，指自己的手指好像感染了性病，引起大量好奇的網民圍觀留言。到底手指是否真的會感染性病？又應該如何避免？《開罐》請來香港註冊西醫，積極參與女性私密臨床研究的鄭曉蔚醫生，為大家拆解，鄭醫生看過發現可能另有內情。

👇👇👇按圖看來龍去脈及醫生拆解👇👇👇

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有港男在連登討論區發文求助 ，指自己最近，跟交往了一年半的女朋友啪啪啪時，發現對方下體有異樣，令他大感困惑，更懷疑女朋友有事瞞著自己，分分鐘戴了帽都不自知！不過一眾連登仔看罷樓主求救文後不禁失笑，究竟所為何事呢？

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