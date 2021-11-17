近日在網上流傳一篇文章，是一名伴郎的心聲，他在文中表示，自己跟好朋友認識超過25年，最近對方結婚，他便順理成章地成為了對方的伴郎。可是他還有另一個身份，就是新郎的前度！



本身伴郎原先是在抖音分享自己擔任伴郎的經歷，當中一句更對新郎作出深情告白「談了10年，然後陪你娶了別人，我還給你作伴郎，最佳前任，最終都沒活成我們當初說的樣子」，片段目前已刪除。不過他後來發文《最佳前任》進一步解釋，更大爆新娘子的內幕，引起大量網民圍觀。

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網上流傳伴郎片段的截圖。（網上圖片）

相識25年、相戀10年

伴郎在文中解釋，指自己和新郎相識25年、相戀10年，二人在2018年底分手。沒想到網友開始為新娘子感不平，更有人在微博尋新娘，直言「妳可能被騙婚了」。對此伴郎亦有為新郎護航，指他「是一個很善良的男人，嫁給他可以說很幸福」，而對網民的質疑，他更加碼爆料，新娘子原來也是一名女同志，令網民紛紛「hang機」。

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伴郎及文解釋三人關係截圖。（網上圖片）

有網民質疑故事的真假，更對三人的關係感到難以理解，「明明大家都是同志，為什麼要強行結婚？」亦有網民對影片及文章發起檢舉，目前在抖音已經找不到影片及原文，伴郎亦未有再作補充。

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詭異三人行

上面的故事只是純文字討論，而這段三人行更是有片真相。片中2男1女在路邊，光天化日之下，女生坐在其中一個男生的大腿上，而2名男子搶著對她又親又抱，女生也甚為受落。這「貴圈真亂」的畫面，令網民議論紛紛，更引出了片中男子親自解畫，沒想到牽扯出一個又亂又綠的3P故事。

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不少網民看到他的自之後都大為搖頭，直指「毀三觀」，指責男生愛得太卑微，而女生「也太噁心了」，揶揄她應該順水推舟，來個左擁右抱。網戀男最後也表示，自己已經跟女生分手，引來網民打趣，指他應該跟男友在一起，就皆大喜歡。

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網上不時流傳拍片「捉黃腳雞」的片段，在捉姦在床人贓並獲的情況下，一般都不可能抵賴。最近有一名有婦之夫，被老婆及其他朋友捉姦，拍到他跟一名健身女教練出軌，但他卻一臉淡定地在床上玩手機。影片放到網上之後，丈夫被網民圍攻，稱他為渣男，沒想到故事發展最後更有驚天逆轉。

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