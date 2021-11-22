【天文台／小雪／寒流】周一氣溫急降至16度，比前一日（21日）最高氣溫急跌8度，上水、石崗等地區更可能跌穿15度。不少市民都已經倏好準備迎接寒流，亦有網民感嘆，自己愈來愈怕凍，當10幾度仍可以穿短袖的日子已一去不返。



明明室外溫度有十幾度，但體感溫度卻只得幾度，網民大嘆自己老了。（《復仇勇者》劇照）

11月以來天氣溫差比較大，時冷時熱，身體差一點的朋支特別要注意穿衣。有網民表示，隨著年紀長大，對天氣變化愈來愈有感，感嘆過去一件T恤走天下的日子已不復再，冷一點就要穿大褸，直言想不認老都不行。

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帖文亦引來其他網民分享其他「認老瞬間」，特別是過去被認為是年輕人的的「90後」，已經不知不覺間進入30歲大關，捱不了夜、皮膚變差、叮不了放題等，都令他們意識到，自己真的老了。

👇👇👇按圖看90後10個不得不認老的時刻👇👇👇

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