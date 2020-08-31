女生主動表白肯定冇好下場？先放棄一切　最後成功機會反而會大增

按照一般的流程來說，女性主動告白可是一個禁忌。「女性主動表白的話，戀愛不會長久」有這樣的不太好的傳說。我也不可否認的確有這種印象，女性主動表白戀愛比較不長久的例子，比男性主動表白交往的例子要壓倒性的多太多了。

「女人就要有個女人的樣子，不能做出主動表白什麼的，這種沒有深思熟慮過的事情」，可能像我這個年齡的人都會這麼想。但是……時代變了。現在是「自己特別喜歡的，就去做」這樣的時代。「想要跟自己喜歡的人交往，不想和不喜歡的人交往」，可以說是自我主張和意志明確的時代。以前的女性是被選擇的一方，現在則是自己選擇喜歡的人。女性也變得強勢和積極。

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在戀愛中，女性最討厭的，男性的音信全無。為什麼呢？完全沒有聯絡，也完全猜不出對方的心理和行動。不要想著去理解你猜不到的事情。這就是我對音信全無的答案。

對方音信全無有各種各樣的理由不是嗎？比如工作太忙沒有時間聯繫，比如心理壓力大內心消沉，比如非常不安失去了勇氣，比如對女朋友的熱情退燒了，理由只有本人知道。只有他本人知道的消極理由，你不要想著去理解。人的心理和精神行為，世界上的所有計算機加起來也不能理解。統治著精神世界的占卜師和通靈者，在精神科學中活躍的精神醫學博士或者心理諮詢專家，就算匯集這些學者們，也不能理解人的內心。再怎樣也只不過是臆測，並不能判斷。所以不要試圖去理解你猜不到的事情。

問題是面對對方的消極行為接受方法。接受方法如果錯了的話，就會讓自己的精神狀態走向毀滅。為了避免如此，用下面的品行（老子的名言）來應對如何呢？老子的名言：「放棄吧，放棄才能一切順利」，「想要理解一件事情，就像在泥水中擦亮眼睛，一直等著泥土沉下去，在時機成熟前不要輕舉妄動」。

一味要求回答的話，就會迷失了目標。要求回答的話，肯定會以失敗告終。只要尋求結果並不馬上給出回答。首先從放棄追求開始吧。「放棄吧，放棄才能一切順利」聽起來是和時代相悖的言語，但是這是對待音信全無處理方法的精髓。比起慌慌張張地解決，不如將對方的心，理解成泥水，正等著泥土沉澱的狀態。放棄這種等待吧，放棄才能一切順利。

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