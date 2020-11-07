日本表白方式大調查　短訊示愛易失敗　但成功率最高竟唔係面對面

在沒有即時通訊app的時代，不論是要表白或是提分手，都得花上好幾天傷腦筋，並鼓足勇氣面對對方吧。但是現今男女則是什麼都是靠即時通訊軟體來解決了。聽起來好像不太好，但是幸虧有即時通訊軟體，讓表白變得更加容易呢。這裏就讓我們來看看即時通訊軟體與戀愛的關係吧。

日研究：女性比男性更抗拒LINE的表白

根據日本結婚網站ZEXY結緣所提供的真心戀愛專欄「honest」所進行的問卷調查，有72.1%的女性以及54.4%的男性對於「你贊成用LINE表白嗎？」這個問題回答了「反對」的答案。

女性的意見是「LINE表白就少了什麼感覺」「LINE的話感受不到他的誠意」，相反的，持贊成意見的男性則是認為「如果被甩了的話傷害也比較少」「我沒有直接表白的勇氣呢」等等。由此可見女性與男性對於表白的認知完全不同呢。看起來，大多數的女性希望聽到的表白是「認真的」，而大部分的男性則是希望可以「輕鬆的」表白。

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連分手也一樣

對於「你贊成用LINE分手嗎？」這個問題， 74.1%的女性以及57.9%的男性都是持反對意見。女性們的意見是「這樣很沒誠意欸」「我認為還是要面對面的說清楚比較好」。不論是告白或是分手，男性的贊成／反對都是約半數。這真的是反映了現代的人際關係的結果吧。戀愛在男性而言，總是沒有戀愛對於女性來的重要。在未來，女性會不會接受用LINE表白以及分手的趨勢呢？

表白成功率最高的是電話＞面對面＞情書・email

表白成功的話，接下來的關係就得靠兩個人二人三腳的走下去。正因如此，表白時必須讓對方感受到自己的誠意，也因此比起光靠文字傳遞，直接表白才會增加成功機率喔。根據廣島大學的調查，利用情書或是email表白的成功率是56％左右，而電話則是最容易表白成功的手段，約為64.7％。接下來是面對面的表白，成功率約為60.2％。情書或是email還比較有可能寫的很長，但是LINE的話只有短短的幾句話，這樣可是會讓你的誠意打折呢。如果不能面對面的表白，至少也要靠聲音來傳達自己的感情，才是成功的關鍵喔。

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分手時，要考慮到自身的安全

面對面的提出分手，應該是出自於對這段感情最後的誠意吧。但是分手與表白不同，兩個人之間可能已經沒什麼感覺了。還有突然提出分手的話，對方可能會覺得措手不及呢。最近有很多情殺都是因為分手所引起的，所以這時候，即使誠意很重要，還是得顧慮到自身的安全喔。

最重要的是，對方如何看待LINE。對於認為「分手要講清楚說明白」的人，送條LINE說「我們分手吧」只是火上加油而已，還可能會讓對方執著於「不論如何，我們必須再見面說清楚」，引起更大的麻煩呢。畢竟雙方都有付出過真心的話，還是得要讓對方同意的情形下分手，才是最有誠意的吧。

向男性表白時，用LINE比較有利

大多數的女性對於LINE的表白表示抗拒，這就表示用LINE向女性表白的難度比較高。但是半數的男性認為「用LINE表白也可以」的話，那麼LINE就值得一試呢。LINE的好處是可以慢慢想LINE的內容，也可以利用貼紙來增加臨場感喔。要注意的是，LINE也比較容易被對方拒絕，所以最好是保持著「要不要去看電影？」「可能不行喔」「了解」這樣輕鬆的語氣比較好吧。

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