我們可能曾經都有過這樣的體驗，就是在打字或寫程式的時候，一不小心就打翻了茶或是咖啡，如果是桌上電腦的話還好，把鍵盤拔掉換個鍵盤就沒事了。但如果是手提電腦的話，可能整個手提電腦就報廢了。



針對這種情況，Google日本團隊宣布他們設計了一款「茶杯型」鍵盤Gboard Yunomi，將可以解決這種潛在的危險問題，讓你喝茶、打程式兩不誤。

▼▼▼「茶杯型」鍵盤，喝茶工作一舉兩得？即睇係咪咁神奇！▼▼▼

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雖然看起來很像是愚人節玩笑，但是Gboard團隊看來是認真的，他們表示這款裝置同時適用於Android和iOS。

他們將茶杯的按鍵排列成圓柱形，中間有一個儲水空間。他們表示，Gboard Yunomi是一款革命性的鍵盤，透過將茶杯整合到鍵盤中來解決潛在的危險問題。

按鍵上有中文的魚字，按鍵是依照50音的各種魚類漢字順序排列，讓日本使用者可以快速輸入五十音。

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官方表示，這款杯子的實用性高，既可以裝熱水、也可以裝冰水。他們選在10月1日發佈這個產品，原因是這一天是日本「北野大茶湯」的日子，為日本茶道的盛典。

他們並沒有販售這款產品的計畫，不過將整個設計、原理圖和韌體全都開源發佈，鼓勵大家自己在家裡用3D印表機或PCB機器自己製作。

不過，官網上並沒有說，這個鍵盤本身防不防水。

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