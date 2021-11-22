繼《魷魚遊戲》、《以吾之名》之後，NETFLIX最新原創韓劇《地獄公使》再度成為人氣之作。在11月19日上線的《地獄公使》，在公開一天之後就衝上全球排行榜的第一位，打破《魷魚遊戲》耗時一周才登頂的紀錄。不少追完劇的網民都猜測有續集的可能性很高。讓《Opener》為大家整理結局留下的6大未解疑團！



看劇前先知5大設定

《地獄公使》，改編自同名網絡漫畫及短編動畫，共有6集。一名男子有一天突然被告知自己將於不久的將來死亡。到了被預告的時間，一班巨大怪物突然出現，將他燒至灰燼。突如其來又解釋不到的事故，令所有人都陷入恐慌。在這個時候，一個新的教會突然興起並不斷壯大。到底教會和這些超現象有甚麼關係？如果未看劇的，可以先看一看關於劇中的5個設定，令你更易掌握一些重要的資訊！

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6大伏筆鋪路下季

而已經看完劇的人，相信都因為最後一幕而感到十分驚訝吧！除此之外，劇中有不少疑團尚未被解開，不少網民都猜測有下一季的可能性十分高。

《地獄公使》劇照

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下列內容含劇透，只適合已觀看人士服用！

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提一提大家，《地獄公使》一連六集已於11月19日在NETFLIX獨家上線。想看的人可以馬上到相關網站觀看！

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