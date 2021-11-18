每年的年尾都有不少壓軸的韓劇登場，而今年的其中一套，就有剛剛首播的《現正分手中》，由宋慧喬和張基龍主演。雖然二人的真實年齡相差10歲，但卻出乎意料之外地合襯。說起姊弟組合，原來今年都有10套韓劇的男女主角是姊弟戀，最多的甚至相差16歲！



《現正分手中》——宋慧喬x張基龍

現正熱播的《現正分手中》，由39歲的宋慧喬及29歲的張基龍主演，講述一名時裝公司設計組組長與著名攝影師之間的愛情故事。在開播之前，二人的年齡相差原本令不少網民都覺得擔心。不過，自從劇集釋出二人的海報之後，觀眾都大讚二人之間的化學反應，表示「完全看不出他們相差10歲」、「感覺是和張基龍最合襯的女演員」。

張基龍、宋慧喬

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《Happiness》——韓孝周x朴炯植

11月5日開播的《Happiness》，由34歲的韓孝周與30歲的朴炯植主演，講述一幢公寓爆發新型傳染病而被封鎖。韓孝周飾演的尹新春，原本因為想要一幢新屋，所以向朴炯植飾演的鄭伊賢提出結婚。而鄭伊賢一直暗戀著她，所以就秒速答應了這個要求，展開「先婚後愛」的故事。這對於現實中相差4歲的姊弟，雖然曾經揚言在劇中沒有太多感情線，但不少觀眾都認為「先婚後愛」這個設定本身已經夠甜蜜。

韓孝周、朴炯植

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以上這10對姊弟CP，大家又認為哪一對最看不出年齡差別？歡迎留言一起討論！

林秀晶、李到晛／《憂鬱症》劇照

同場加映：2021年20大最高收視韓劇 《Penthouse》得第4、《海岸村》10強外

上述不少涉及姊弟戀的韓劇，都是年尾才播出的壓軸劇集，其中有全智賢和朱智勛坐陣的《智異山》，更入選2021年最高收視韓劇排行榜。今年的高收視韓劇，你又看過多少部？想知道有哪些韓劇入選，可到原文閱讀。