每年11月22日是日本的「好夫婦日」，取自1122數字諧音「いいふうふ（いい夫婦）」，是夫妻之間互相向對方表示愛意和感謝的日子。在這個甜蜜的節日中，有市場策劃公司以男子高中生為對象，調查他們對理想夫妻和結婚觀的想法，其中問到「最想和她結婚的女藝人」，被喻為「國民老婆」的新垣結衣因為已經封盤而十甲不入，大熱人選橋本環奈也未能奪冠，到底誰得到冠軍寶座呢？



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相信每個人小時候都曾幻想過和自己的偶像結婚，光是想像已經超幸福！最近以日本年輕人為顧客對象的市場策劃公司「アイ・エヌ・ジー」訪問了200名15－18歲的高中生，以問卷的形式調查「最想和她結婚的女藝人」排行榜，結果讓人意外！

現在的高中生都已經是00後的孩子，喜歡的女藝人都比較年輕，「國民老婆」新垣結衣被嫌年紀大和已封盤而被踢出頭10名，榜上唯一年過30歲的只有人妻石原里美，其餘大部分都是年輕貌美的當紅女演員！到底第一名會是誰呢？👇👇點擊圖片看完整排名👇👇

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【第三名】廣瀨鈴（得票率：9%），投票者留言「眉清目秀，而且非常可愛！」

【第二名】橋本環奈（得票率：12%），投票者留言「五官漂亮，而且看上去性格很好。」

最後獲得男子高中生最想和她結婚第一名的得票15%！大部分男生都表示喜歡她可愛的外表和幽默知性的性格，大家猜到她是誰嗎？

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不少日本藝人都戲假情真，最終由熒幕情侶變成真夫妻。《開罐》大家盤點了10對日本真CP，包括「金童玉女」桐谷美玲與三浦翔平、經常放閃的仲里依紗等，大家又知道他們是因為哪套劇以結緣嗎？點擊看全文睇10對日本拍劇擦出愛火花CP👈🏻👈🏻