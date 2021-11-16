又一對日本CP結婚啦！今年年中被爆同居的菅田將暉和小松菜奈，昨日(15日)在IG宣布，二人正式由情侶升呢做夫妻！而昨日菅田出演節目遇上大批傳媒，從片段中更見到他左手無名指戴上了戒指！

其實不少日本藝人都戲假情真，最終由熒幕情侶變成真夫妻。《開罐》大家盤點了10對日本真CP，包括「金童玉女」桐谷美玲與三浦翔平、經常放閃的仲里依紗等。



二人在IG宣布結婚

👉女友做愛時說「feel唔到」男生公開尺寸證實力 網民笑：不能怪她

菅田將暉和小松菜奈15日在IG貼上親筆信，宣布二人由朋友變夫妻，文中更表示二人從最初識後就一直沒變，是戰友也是彼此心靈的支柱，現在開始將成為家人。很期待能夠一起走過人生！」

而當夜菅田將暉深夜要到電視台進行《菅田將暉的All Night Nippon》拍攝工作，一落車已有大批媒體在場祝賀他，他也大方回應：「現在很幸福。」期間更拍到他的左手無名指上戴了戒指！

👉謝霆鋒內地真人騷講英文極流利被讚勁 12個英文超晒班的香港藝人

👉岡本安全套員工爆賣套趣聞 隨身帶condom當卡片、會幫手試用？

菅田將暉小松菜奈在2016開始合演多部電影，悄悄於2019年演完《情系一線》開始發展戀情。28歲的菅田將暉對25歲的小松菜奈一見鍾情，一心想趕快定下來。菅田將暉曾被爆出「視線不想離開小松」，今年6月開始同居，熟人更透露菅田將暉「恨不得立即結婚」，今日終於有情人終成眷屬令粉絲們開心不已。

其實日本娛樂圈中「戲假成真」的夫妻檔多不勝數，大家又知道他們是因為哪套劇以結緣嗎？

👇👇👇點擊圖片看10對日本拍劇擦出愛火花CP👇👇👇

+ 28

在以上十對CP，大家最喜愛哪一對呢？哪一對才是你眼中的金童玉女呢?

同場加映：日版《來自星星的你》山本美月做千頌伊！這6套韓劇曾被日本翻拍

最近日本傳出將會翻拍《來自星星的你》的消息，更指已經確定千頌伊和都敏俊的演員人選，預定將於明年1月播出。消息曝光後，兩邊的劇迷都既興奮又擔心，留言表示「千萬不要毀掉經典」。其實近幾年日劇收視成績未如理想，一直未有大熱作品跑出，曾多次向外「取經」翻拍至少6套人氣韓劇，未知今次能否再次掀起追劇熱潮呢？立即click入看全文