美國北卡羅來納州一名16歲少女,被一名61歲的男子脅逼及綁架。她在男子的私家車中,通過車窗對外不斷做著神秘手勢,直到一名途人注意到她的動作,秒懂她的意思立即報警,順利將女生救出,女生打出的手勢亦在網絡上廣傳。



據《FOX NEWS》及《Insider》報導,少女在今年11月2日跟家人失去聯絡,父母緊急向北卡警方求助。直到11月4日,警方收到途人報警,指看到一輛銀色的豐田私家車上,有一名少女不斷做出求救手勢,警方到場調查後,以「非法監禁」和「持有未成年人不雅照」的罪名,將車上61歲男司機Herbert Brick拘捕。

美國警方公布疑犯Herbert Brick訊息。(Laurel County Sheriff's Office)

「540」手勢成焦點

原來男司機Herbert Brick持布少女的不雅照片,更開車還帶著她到處東奔西走。幸好途人機警,一秒看懂女生手勢的意思,最終在離少女家760公里以外的地方,順利救回她。少女做出的「540」手勢,更成為話題焦點。

「540」手勢示意圖。(TIKTOK@the.sisoffical)

原來這個手勢有特定的意思,是代表「家庭暴力,我需要幫助」(violence at home – I need help – domestic violence),是由加拿大婦女基金會所發起的家暴求助暗號。暗號原意,是指愈來愈多人因為新冠疫情被逼留在家,令家暴發機會增加,希望可以通過簡單手勢,令大家可以安全地求救。不少網民都表示,自己本來不知道這個手勢的意思,經此一事會多加注意,亦呼籲大家學習。

美國小丑殺人魔

如果今次不是抓到Herbert Brick,很可能會是下一位連環殺手。美國早年亦出現過一名恐怖小丑殺人魔,John Wayne Gacy,他是美國史上第一位小丑造型的連環殺手,目標人物全部都是14歲至21歲的男孩,更變態的是,他在家中開掘了巨大的長型坑洞,用於掩埋「戰利品」,死在他手上的人,至少有33名。在今年10月25日,美國警方終於確定了第28名死耆的身份,至今仍有5人身份未能確定。

+ 17

