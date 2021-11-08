美國北卡羅來納州一名16歲少女，被一名61歲的男子脅逼及綁架。她在男子的私家車中，通過車窗對外不斷做著神秘手勢，直到一名途人注意到她的動作，秒懂她的意思立即報警，順利將女生救出，女生打出的手勢亦在網絡上廣傳。



據《FOX NEWS》及《Insider》報導，少女在今年11月2日跟家人失去聯絡，父母緊急向北卡警方求助。直到11月4日，警方收到途人報警，指看到一輛銀色的豐田私家車上，有一名少女不斷做出求救手勢，警方到場調查後，以「非法監禁」和「持有未成年人不雅照」的罪名，將車上61歲男司機Herbert Brick拘捕。

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美國警方公布疑犯Herbert Brick訊息。（Laurel County Sheriff's Office）

「540」手勢成焦點

原來男司機Herbert Brick持布少女的不雅照片，更開車還帶著她到處東奔西走。幸好途人機警，一秒看懂女生手勢的意思，最終在離少女家760公里以外的地方，順利救回她。少女做出的「540」手勢，更成為話題焦點。

「540」手勢示意圖。（TIKTOK@the.sisoffical）

原來這個手勢有特定的意思，是代表「家庭暴力，我需要幫助」（violence at home – I need help – domestic violence），是由加拿大婦女基金會所發起的家暴求助暗號。暗號原意，是指愈來愈多人因為新冠疫情被逼留在家，令家暴發機會增加，希望可以通過簡單手勢，令大家可以安全地求救。不少網民都表示，自己本來不知道這個手勢的意思，經此一事會多加注意，亦呼籲大家學習。

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美國小丑殺人魔

如果今次不是抓到Herbert Brick，很可能會是下一位連環殺手。美國早年亦出現過一名恐怖小丑殺人魔，John Wayne Gacy，他是美國史上第一位小丑造型的連環殺手，目標人物全部都是14歲至21歲的男孩，更變態的是，他在家中開掘了巨大的長型坑洞，用於掩埋「戰利品」，死在他手上的人，至少有33名。在今年10月25日，美國警方終於確定了第28名死耆的身份，至今仍有5人身份未能確定。

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同場加映：日家暴男持刀闖妻家 捅死兩老後自殺 外祖母目擊超血腥一幕嚇壞

除了隨機斬人事件，近日日本也發生了一宗家暴男殺人案。45歲已婚男子突然持刀闖入妻子的娘家，將其67歲外父和91歲外祖父刺死，然後再自盡，唯一倖存的只有妻子的祖母，然而她卻目睹了最血腥的畫面。

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