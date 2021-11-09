大家還記得11年前發生的荃灣享和街弒母殺妹案嗎？少年因精神疾病而產生幻覺，殘忍殺害母親和妹妹後自首，最終被判無限期入住小欖精神病治療中心。早前日本神戶也發生同類型慘劇，一名30歲男子突然用菜刀、金屬球棒等斬殺祖父母，然後襲擊母親和兩名途人，導致3死2重傷慘劇，並事後聲稱腦海中有把聲音驅使他殺人，日本法院於本月4日宣判被告無罪，判決讓國民非常不滿。



👉韓國女殺人魔殺夫殺女、刺盲兄長與母親 她為何能一直騙過警方？

根據日本「每日新聞」報道，神戶市北區在2017年發生殘忍兇殺案，30歲男子竹島叶實於清晨突然在自己的家襲擊親人，先是拿著菜刀和金屬製球棒殺害同住的83歲祖母及祖父，隨後母親聞聲前來阻止時又將她打至重傷，接著帶著刀外出隨機襲擊兩名女性，最後釀成3死2傷慘劇。

「有把女聲跟我說全世界都是殭屍」

被告稱在案發前幾天，腦海裡聽見一把熟悉的女聲，她這樣說：「這個世界裏，除了我和你之外，其他人都是『哲學喪屍』（沒有感情和自我的生物）。」他又表示，自己答應這位女性要將所有喪屍打倒，然後跟她結婚。

👉日本AV魔鏡號街上車震係咪犯法？律師揭男女優會否坐監與車窗有關

案件於本月在神戶地方法院進行最終判決，本來受害者家屬和控方都認為能爭取重刑，甚至死刑處決，但法院卻竟然宣布被告無罪，結果讓人非常震驚和錯愕，到底為什麼一位奪走3條性命的殺人兇手能夠擺脫罪名？👇👇👇點擊圖片看原因👇👇👇

+ 7

👉2男1女路邊左牽手右親吻影片瘋傳 男主角親述又亂又綠毀三觀內情

「心神喪失者的行為不罰」判無罪

辯方以被告患有精神分裂症及出現幻聽為理由，主張他是在「心神喪失」狀態下殺人，不應該負上任何法律責任；而檢方則認為被告只是「心神耗弱」，要求判處無期徒刑。地方法院認同被告在妄想影響下犯案的可能性非常高，加上被告認罪，最後以「心神喪失者的行為不罰」的條文判處被告無罪，並於日後再開審決定是否需要強制入院治療。

無罪裁判結果引起軒然大波，民眾批評判決對死傷者和其家屬不公平，質疑是否應該繼續使用「心神喪失者」相關法律條文，到底被精神病影響的殺人犯是否應該負上法律責任呢？這依然是一個難以下結論的問題。

👉 氣溫急降太凍睡不著原來冚得太多被？專家教5招告別失眠快速入睡

同場加映：變態男氣槍實彈射穿肚殺100隻貓 虐待成癮僅判緩刑嗜血動機可怕

日本千葉縣去年發生一宗嚴重虐待及殘殺貓隻案件，49歲疑兇利用氣槍和金屬子彈，於3年內射殺接近100隻流浪貓，導致牠們嚴重骨折、內臟撕裂後死亡。疑兇違反「動物愛護法」和「銃刀法」罪成，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年，大部分日本民眾對最終判決表示非常不滿，被告明確地承認犯罪，並淡然道出殺貓動機，冷血程度讓人不寒而慄，點擊看全文👉變態男氣槍實彈射穿肚殺100隻貓 虐待成癮僅判緩刑嗜血動機可怕