對於初出茅廬的社會新鮮人來說，要找到一份合適的工作不容易。如果有一份「筍工」，薪金和待遇都不錯，但職責卻包括要和太子爺或太子囡約會的話，你又肯不肯做？最近，韓國時事節目《實話探查隊》的YouTube頻道上載一段節目短片，講述一名女生在2年前曾因為不願與老闆的兒子結婚而突被解僱的事件，事主心靈受到很大衝擊，更一直需要看心理醫生。



現年32歲、化名多庭（譯音）的事主，4年前加入一間由牧師經營的兒童保育院當保姆，負責照顧小朋友。一直很喜歡小朋友的她，原本認為這份工就是她一直以來夢寐以求的工作，可惜，事與願違，她工作了2年之後，就突然被老闆解僱。冤枉和不憤的情緒，更加令她患上情緒病。

事主接受《實話探查隊》訪問

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事主被解僱的原因，並非因為她於二作上出現問題，而是單純因為她不願意跟老闆的兒子結婚。在被解僱的當天，老闆甚至在一個有實習生的會議上，公開說過「妳不願意合作我們就要找新職員，這是我們擁有的權限」，企圖將離譜要求合理化。

▼▼▼點擊圖片查看事主在工作期間曾遇過的奇事▼▼▼

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事後，《實話探查隊》的製作組親自到訪涉事的保育院，採訪了牧師本人。他堅稱，當時並沒有解僱事主，「只是沒有跟她續約而已」。而不續約的原因，亦並非因為她不肯與兒子結婚，只是單純因為工作表現。雖然事主有向勞動部門舉報這件事，但相關機構以「事件不在法律管轄範圍內」回覆，令事主感到非常無奈。

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