人一生最重要是「食得瞓得屙得」，否則家財萬貫都無意義。可惜都市人好易便秘和腸道不適，雖然不是什麼大病，卻能毀掉一整天的好心情和減低工作效率。擁有健康的腸道和排便習慣非常重要，有日本節目找來消化道疾病學會專科醫師，教大家從飲食、生活習慣和運動入手，學會3招改善便秘、容易腹瀉等腸道問題！到底早午晚哪一餐飯最重要？原來食乳酪並唔一定對腸臟好！



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大家有沒有受腸道健康問題困擾？日本節目《世界一受けたい授業》找來日本消化道疾病學會專科醫生江田証，講解便秘和容易肚瀉的成因，分享預防和解決方法，讓讀者們都可以有健康的腸道和排便習慣。

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醫生的「整腸方法」從三個方面入手，包括：飲食、生活習慣和運動，原來食飯的時間和「高FODMAP食物」都是關鍵！👇👇點擊圖片看日本醫生教3招保持腸道健康，告別肚痛和便秘👇👇

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其實「高FODMAP」食物是指一些無法被小腸消化或被吸收的碳水化合物或食物，因此滯留在腸道中會發酵產氣，包括豆類、牛奶、蕃薯、蘋果、乳酪、朱古力等，食用後會讓人容易患上小腸內細菌增殖症。醫生建議腸胃不好的人戒掉「高FODMAP」食物約1－3星期，讓腸道休息和重整，之後再慢慢攝取這些食物，還可以從身體反應推斷出自己的腸臟不適合哪種食物。

除此之外，醫生表示每天吃早餐能夠讓腸臟蠕動，如果便秘的話，可以給自己定一個「便便時間」，不論有沒有便意也坐在廁所上，調整自律神經。用水潑在臉和手上，也能增加便意喔！

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