你心目中的初戀是什麼樣的？是有著甜美笑容、仙女般的空靈氣質，還是明豔動人有著一雙愛笑的汪汪大眼呢？不管是哪種類型，相信都是不少人難忘的青春回憶，但隨著時間過去，我們也逐漸淡忘初戀時的怦然心動，所以小編今天決定帶大家重回初戀的瞬間，並選出8位韓國「初戀系」的代表女神，想重返心動瞬間的各位就跟上小編的腳步，一起看下去吧！



1. 金所炫

首先介紹的是有「韓國三金」之稱的第一位金所炫，圓滾大眼、V 字鵝蛋臉加上豐滿的蘋果肌，不僅讓她晉升氣質美女行列，更有「小韓佳人」、「小孫藝珍」的美稱，自 2007 年以童星演員的身分出道後，演技也一直備受業界看好，不論是在《懷抱太陽的月亮》中飾演心機歹毒的惡角、《學校 2015》中一人分飾兩角的高難度演技，還是在《月升之江》中武功高強性格剛硬的公主，任何風格都能輕鬆駕馭詮釋到位，而隨著年紀漸長逐漸轉換戲路的她，未來的表現也讓人越發的讓人期待。

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2. 辛睿恩

第二位大家可能不太熟悉，雖出道短短 3 年但卻有不少的演出機會的辛睿恩，在 MV、網路劇、電視劇以及音樂節目主持人中都能看見她的身影，可以說是新一代演員中亮眼的新星之一，在成名網路劇《 A-Teen 》中飾演外冷內熱，時時為朋友著想的溫暖少女「都荷娜」，黑直短髮、彎彎笑眼的反差形象使她吸粉無數，成功爆紅的辛睿恩隨後也接下不少代言，成為新一代的廣告女王，在劇中所使用的唇膏、雙色襪甚至是俐落短髮都造成少女之間的熱潮，紛紛患上「都荷娜病」就可知這位新星的引響力，加上穩定突出的演技相信辛睿恩定會成為未來的大勢演員之一。

3. 金香起

童星出身的金香起在 14 歲時就奪得《百想藝術大賞》的年度最佳女新人獎，在韓國更有著「天才童星」的稱號，實力備受觀眾及業界認可，是不可多得的人才，在 2017、2018 年霸屏台灣影廳的電影《與神同行》中，飾演陰間使者的金香起一頭俏麗的短髮、笑起來彎彎的笑眼，以及溫暖有愛的人物特質，每樣都被她詮釋的活耀鮮明讓人一眼難忘，而這部電影的成功不但讓金香起獲得《第 39 屆青龍電影獎》的最佳女配角獎成為最年輕的得主外，聲勢也跟著水漲船高，後續出演的戲劇《證人》、《18歲的瞬間》、《孩子別哭》都創下佳績，未來更是備受看好。

4. 金裕貞

4 歲起做為童星出道的金裕貞，不僅是「韓國三金」中大家最熟悉的一位，更被譽為是「下一個全智賢」，而圓滾大眼、招桃花的臥蠶以及肉肉的無害圓臉，讓人看了保護欲大增外，不符合年齡的出色演技，不僅被業界及前輩大讚，也是不少觀眾認定「有她必追」的追劇指標，不管是扮演古裝、現代、男扮女裝、邋遢女等都樣樣過關的金裕貞，不斷挑戰自己戲路的同時，也在努了的轉型成為一位成人演員，而時隔兩年再次重返大螢幕的她，目前正在拍攝電影《二十世紀少女》並搭檔《青春紀錄》男二邊佑錫，而該劇預計將在明年底上映，喜愛金裕貞的粉絲千萬別錯過。

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5. 金賽綸

同樣身為「韓國三金」之一的金賽綸，小小年紀就出道的她，比起金裕貞、金所炫更著重於電影的演出，當時只有 9 歲的金賽綸所出演的電影《旅行者》不僅入選康城影展，超齡的演技更是獲得了國際間的關注，隔年搭檔元斌出演的電影《殺手代父》，更是將她的人氣推上巔峰，不僅成了該年最賣座的電影之一，更獲得了韓國電影獎最佳新人的殊榮，而近期逐漸回歸小螢幕的她，退去了幼年的稚嫩，空靈的氣質、淡淡的酒渦加上甜美可人的外表，無一不讓人深陷，近期與南多凜主演 Kakao TV 新劇《優秀巫師賈斗心》也獲得了不錯的評價，喜愛帶點靈異色彩的朋友們這不妨可以找來看看唷！

6. 金寶羅

2018 年時堪稱最火神劇的《Sky Castle》（天空之城），劇中揭露南韓上流社會超黑暗的名門教育，刺激反轉的劇情起伏就連明星都一起入坑，加上多位實力派的大咖演員同台飆戲，也讓這部戲劇討論度滿滿，而在劇中飾演學霸女的金寶羅，雖表面上溫暖可人，可私下卻有著不為人知的一面，反轉的性格演技備受好評外，在演藝圈已有 15 年經驗她，與前輩們飆起戲來一點也不輸前輩，反倒讓人有驚豔的感覺，打破了以往帶給大家的既定映象，而擁有白皙的臉蛋、清秀的五官的她，也常被說像 TWICE 娜璉、志效，還有雪莉，不知大家有沒有這麼認為呢？

7. Krystal（鄭秀晶）

從女團 f(x) 成員到現在影視歌三棲的實力派韓星 Krystal ，出道開始就是演藝圈中出名的冰山美人，霸氣冷豔的程度連女孩都為之著迷，是男女通殺的最佳典範，雖在台面上不喜於色，靜靜待著時總給人冷豔、霸氣、有距離感的形象，但其實私下卻超會撒嬌的反差性格而擄獲了不少人的心，近幾年積極轉型的她在演技方面更是有所突破，從《繼承者們》中刀子嘴豆腐心的「李寶娜」，到近期討論度超高《警察課程》中正義有原則的女警「吳江熙」，從轉變中就能看到 Krystal 的努力，近期也正積極的拍攝新劇《Crazy Love》並搭檔《她的私生活》男主角金材昱，這對高顏值的 CP 組合不僅未播先熱，更讓觀眾期待會擦出什麼樣的火花，而該劇也預計將在明年播出，屆時各位要記得準時收看唷！

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8. 文佳煐

笑起來甜的像鄰家妹妹、不笑時又有難對付的冷都女形象的文佳煐，11 歲就開始演戲的她，經驗相當豐富對於角色駕輕就熟，近幾年在戲劇上的表現也都相當突出，不管是《偉大的誘惑者》中大膽玩世不恭的白富美「崔秀智」、《那個男人的記憶法》中生活頂級的女演員「呂河珍」，還是話題、討論度都超高的《女神降臨》從不會打扮到成為女神的「任朱靜」，三種不同風格、個性的角色都被文佳煐詮釋得相當到位，除此之外，多才多藝的她不但會德語、英語，甚至從小就學習芭蕾、騎馬及潛水，這樣才貌並兼的女神，真的很難不愛。

好的以上就是小編今天位大家整理的韓國「初戀系」女神們，不之各位有沒有在看完後找回怦然心動的感覺，歡迎留言告訴小編唷！

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