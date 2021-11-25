近日網上流傳一段影片，疑拍攝於HKU SPACE九龍東分校課室內，兩名護理系的男學生因課業問題先是發生口角，繼而動武，其中一名男學生高聲指責對方是Freerider，在周旋間演變成衝突。相信不少人在求學時期，都不乏在group project中遇到Freerider，但其實Freerider也有級別之分，以下5種Freerider你又遇過未？



（網上截圖）

近日網上亦流傳一條疑拍攝於HKU SPACE九龍東分校的影片，影片中的灰衣男學生因不滿對方的Freerider行為，先是大聲斥責對方「你唔做嘢呀！Meeting又唔嚟！」，對方反駁指自己因為需要覆診才缺席會議。然而，男學生再次表示對方並沒有按要求完成相關作業「therapeutic touch（觸摸治療）去咗邊度呀？」，並拍對方膊頭展示動作，對方不滿兩度用雙手推開，最後變成動武。

事後身形略胖的白衣男學生向警方報案，指男同學令他的臉部、背部、腳受傷，以及腹部疼痛，由救護車送往聯合醫院治理。警方將案件列作襲擊致造成身體傷害處理（AOABH），並拘捕一名灰衣男子。

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不少網民明白男學生指責Freerider的行為，表示對方「唔做嘢仲要咁寸」，不過亦指出男學生理應控制自己的情緒，更不該出手傷人，若然面對一個Freerider便輕易失控，日後如何面對病人。

而這種流傳在都市中，猶其於各大校舍間活躍，名為「Freerider」的討厭生物，相信是每個人都曾面對過的經歷。其實Freerider的種類和級數又豈只一種，最頂級的Boss是你落入了他的陷阱中還懵然不知！在「自由騎士」5級勇者塔之中，你又曾遇過哪一種？

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雖然遇上Freerider真的令人非常討厭，不過未嘗不是人生中必經的重要經驗，面對這些不顧一切的自由騎士，最緊要沉得住氣，不要被他們的挑釁行為而惱怒生氣。此時此刻，反而更應冷靜下來，想一想怎樣反將他們一軍吧！

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早前有中大學生在Facebook專頁「CUHK Secrets」發文，指自己隨機分組，除了自己外，全組組員都不事生產，他由開group一刻就知大事不妙，於是著手佈局，跟freerider鬥智鬥力。最後除了成功保住自己的grade，更令freerider們全軍覆沒，順手發了一筆小財！到底這位學生用了什麼方法避免這次Freerider災難，還反將他們軍？

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