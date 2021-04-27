撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-27 16:53

大學，或許未必能遇上初戀，但肯肯肯定一定會遇過Freerider！近日，有中大生在Facebook專頁CUHK Secrets中寫了一篇題為「Freerider有乜問題？」的潮文，「曲到圓」呼籲一眾大學生要「欣賞Freerider嘅美」。

《Start-Up》劇照

Freerider，一定是大學生最討厭的物種，沒有之一。大學四年流流長，總會遇上幾個 Freerider。近日，有中大生在Facebook專頁CUHK Secrets中發文，問問一眾大學生「Freerider有乜問題？」，潮文「曲到圓」不少同學大呼「中Point」，更有同學在留言中分享被Freeride的經歷，「同學！我不想努力了」！

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一般人遇到freerider，多數會啞忍，為求過骨一人做多一點，又或者索性攬炒齊齊死。不過一次過遇上整組人都是freerider，就不是人人都可以淡定應對。這位中大同學更有不一樣的處理方法，可以同時保住自己的grade，又可以令freerider們全軍覆沒，更順手發了一筆小財！

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做Freerider仲惡言相向當然唔啱，不過事主佈局屈錢都是不道德，更隨時被指控騙財，小編勸大家都是不要以身試法喇！

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同場加映：大學流流長總會遇Freerider

「Freerider」被介定為大學生涯中最令人討厭的生物，沒有之一。有學生近日在CUHK Secrets發文，大數大學生涯中遇過的極品 Freerider，在「自由騎士」5級勇者塔之中，最讓人頭痛的，竟不是從不露面的失蹤人口，而是⋯⋯

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同場加映：網民Po基層VS中產家長7大不同 家境如何大學生活也必如何？

早前，有網民在CUHK Secrets中發文，模擬「公屋爸爸」與「中產爸爸」面對大學生子女7個階段時候的不同看法。從大學選科到外國交流，見工到結婚，「公屋爸爸」與「中產爸爸」都有著不同的取態。帖文一出引起網民熱議，有網民留言鬧爆指，發文者對基層和中產的認知停留在電視劇集的幻想；又有留言指「基層表示從未聽過公屋爸爸嘅說話」。

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