HomeOffice｜在家工作遇扮工同事？專家5招霸氣擊退職場Freerider

武漢肺炎疫情持續，政府及不少公司都安排員工在家工作 Work From Home。不過工作團隊配合，遇上藉在家工作偷懶的同事，打工仔苦不堪言。 《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」教一眾職場新鮮人5招霸氣擊退職場 Freerider ！

「呢兩個星期Home Office，發覺同事完全唔做嘢，當正放假咁。」有網民於討論區大呻，在家工作遇上「扮工」同事，未完成本份乘機偷懶，拖住大家工作進度之餘，遲下大家分分鐘可能要做埋佢個份，萬一老細見有人偷懶一時火起，要全體返公司辦公，就認真累街坊！

企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」指，「惡人自有惡人磨，佢想懶你估咁容易」，趁大家現在都在家工作，是清晰劃分工作分工的好時機。

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在家工作另一個困擾，是患疑心病末期的上司，天天奪命追魂 Call ，一眾打工仔應如何自救？Son姐又分享4招對付煩膠老細，助職場小薯反客為主。

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