明明已和對方曖昧了好一陣子，卻遲遲未能決定告白的時機，結果再次錯過了成為戀人的機會，最後落得好人卡一張。適逢聖誕節臨近，又係各位單身狗煩惱出POOL的時候，如果不想這個聖誕變成「Lonely Lonely Christmas」的話，快看看以下TOP 5告白時機，助你追到心儀的男神或女神吧！



《鬼怪》劇照

每年的聖誕節對於還沒脫單的單身狗們，都是大型的虐待節目，雖然心中一邊FF和女神或男神共同看燈飾，但一邊又遲遲不敢表白，始終保持朋友關係。要知道成功開展一段感情的關鍵，在乎於能否掌握好適當的告白時機。

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若然彼此認識未夠深入，貿貿然表白只會嚇怕對方。然而，當你以為認識了一段不短的時間後再表白，成功的機率便會更高時，你就錯了。因為對方在相處的過程中，早就磨掉了當初心動的熱情，把你歸類成朋友，結果又被派「好人卡」。

《天氣好的話，我會去找你》劇照

到底什麼時候才是告白的最佳時機？以下5個聖誕出POOL必做的TOP 5告白時機，告訴你怎樣把成功的機率大大提高，除了借助節日加成外，和心儀對象的第4次約會絕對是最佳的告白機會！因為大家對對方有了一定程度的了解，加上就算對方需要時間考慮答覆，也可順勢約第5次的約會，製造多一次見面機會。

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或許你心中曾為這個告白而上演了數百套浪漫電影情節，但其實一個真正令人感動的告白並不需要花言巧語，也不需要弄得「大大陣象」，只需要一顆真心和誠懇的態度，令對方能感受到你的心意，便是最佳的告白時機！

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誰說女生在戀愛中的角色都是被動地等待，一味守株待兔並不會等到心儀的對象，主動爭取才是王道！女追男不一定蝕底，若然搭配適當的技巧，便可掌握當中的致勝之道。香港交友約會業總會創會主席黃嘉如（Yubi）教你8招女追男致勝法則，除了增加眼神的接觸外，多稱讚他也是重要的關鍵，快看看女生靠自己脫單的秘笈吧！

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