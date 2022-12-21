打工仔聖誕抽獎中100盒麥樂雞醬！超孤寒神秘大獎再惹網爆笑:好癲

聖誕節2022將到，大家又準備好與親朋友好友交換聖誕禮物了嗎？臨近年尾，很多公司也會舉辦聖誕年末派對，慰勞一下辛苦工作一整年的同事，也會舉行抽獎環節讓大家同樂。最近網民分享一張照片，表示自己在聖誕節抽獎活動中，抽到100盒麥樂雞醬，公司準備的「神秘大獎」更令全公司同事哭笑不得。



（連登討論區截圖）

網民在討論區上發帖，表示「今日公司聖誕抽獎，我抽中咗100盒麥樂雞醬」，樓主也貼出現場圖片，相中可見一幅巨型牆壁，牆上以投影機直播抽獎畫面。Excel中清楚寫上「100盒麥樂雞醬」，兩款口味的一盒盒麥樂雞醬也整齊地排列，似是準備投入得獎者的懷抱之中，不過抽中這份獎的樓主就無奈地表示「雞都無舊，淨係可以齋食醬」。

👉世界盃2022｜阿根廷女球迷裸上身慶奪冠 畫面超養眼！網:隨時坐監

經編輯數手指計算，以平常6件雞1盒醬的使用程度來計算，樓主100盒醬大約可以食600件麥樂雞，不過買麥樂雞時又會獲得新的麥樂雞醬，可說是無限輪迴。有網民就建議樓主「用麥樂雞醬點薯條」、「老麥隻黃芥末點燒肉好正」、「派親戚朋友當見面禮，見到就比兩舊啲人算啦」。

資料圖片

不過最頂癮的原來不是樓主所收到的聖誕禮物，而是他老闆所中獎的「神秘禮物」，獎品是「接受全場同事的聖誕祝福一次」，更強調禮物是「大家一齊講」，由全場同事贈上滿滿的聖誕祝福，你說幸不幸福？

👉港男轟幾千元Staycation好蠢:寧去旅行!網3大原因反撐住酒店仲爽

（連登討論區截圖）

有網民就大讚公司「你公司都幾有創意喎」、「攞去煮餸幾入味㗎」、「正到X街，你唔要畀我」。不過也有人批評該公司孤寒，聖誕抽獎算是同事期待已久的活動，因此不應「惡搞同事」，直言「睇聖誕抽獎就知間公司抵唔抵做」、「真係cheap到爆」。除此之外也有眼利的網民認得圖片中的辦公室背景，並猜測為Big4會計師樓其中一間”D”開頭的大公司。