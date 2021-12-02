《智異山》前五不入　這套成最大黑馬　近期熱播韓劇話題度TOP10

大家最近追劇都追什麼呢？但不得不說近期真的有許多熱門、好看的韓劇上映，不管是未播先熱的《現正分手中》、《智異山》，還是播出後受到大眾好評的《Happiness》、《戀慕》都是近期大家討論度較高的韓劇，而日前韓國數據分析機構《GOODDATA》就根據近期熱播的韓劇進行分析，並選出了「熱播韓劇話題度」TOP 10，現在就跟著小編來看看在眾多韓劇中有哪幾部脫穎而出吧！



10:《神探具景伊》3.13%

首先榮登排榜第 10 的是由李英愛、金慧峻、郭善英、金海淑所主演的《神探具景伊》，改編自 BBC 熱門影集《追殺夏娃》，劇情主要講述曾是警察、現保險為調查員的 40 代宅女偵探具景伊（李英愛飾），在調查保險理賠的事故過程中，偶然發現其實是偽裝成事故的連還殺人事件，雖目前播到第 8 集但收視率依舊是維持在 2% 上下，但帶著懸疑推理的劇情穿插輕鬆幽默的節奏，還是受到少部分族群的喜愛，不少網友覺得劇情很有趣，會持續追下去！

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9:《憂鬱症》4.93%

由林秀晶、李到晛所主演的戲劇《憂鬱症》，劇情則是以一間校風不正的私立高中作為開端，講述一名喜歡數學的老師（林秀晶 飾），和一名數學天才（李到晛 飾）於某私立高中相遇，4 年後以「大人」的身份重新相遇將打破傳統觀念與偏見，交織出美麗又禁忌的故事，首播就創下全國 3.617%、首爾圈 4.174%的成績，以這個題材來說，已經算是不錯的開始，且不少網友看了第一集後表示導演在畫面安排上非常唯美、有氛圍感，尤其關於配樂的讚美有很多，也因此創造出不少的話題，是一部值得往下追的戲劇。

8:《妳的倒影》5.11%

由高賢廷、申鉉彬主演的《妳的倒影》，改編自鄭素賢小說《像你的人》，故事劇情主要講述兩位性格迥異、命運卻緊緊綁在一起的女子為主角，一方想守護千辛萬苦得來的幸福，另一方想奪還本來屬於自己的人生，兩人不得不展開一場針鋒相對的宿命糾纏，並展開了一段癡情、背叛、墮落及復仇的故事，雖然是偏向小眾一點的題材，但劇中更著墨於角色的內心變化，讓觀眾追劇時更加有帶入感，有追的劇迷幾乎都給出正面評價，雖然收視曾一度跌到 2.039 %，但最新一集的收視又稍微回升到 2.790 %，劇情也將進入到下一個重要轉折點，不知口碑有沒有希望升高呢？

7:《御史與祚怡》5.36%

由玉澤演、金惠奫兩人主演的古裝喜劇《御史與祚怡》，自開播前就造成不少討論度，加上是玉澤演首次接演古裝劇，因此在粉絲間也造成不少話題，而該劇主要講述吃飽混、混飽吃，朝九晚五爽當官吏的薪水小偷羅二言（玉澤演飾），不僅喜愛美食還燒了一手好菜，願望就是在地價高昂的都城外附近開了一家小餃子店做生意，卻意外被提拔成為了御史，在前往就職的途中結識了剛離婚的奇女子金祚怡（金惠奫飾），兩人便展開一段搞笑搜查冒險，快節奏的故事加上爆笑的劇情，很快便在網路掀起了討論，不僅追起來非常紓壓，劇中玉澤演更上演古代版的《一日三餐》，讓人看了食指大動外，突出的演技更被網友稱有可能成為他的「人生角色」之一，是一部受到眾多好評的戲劇，大家可千萬別錯過。

6:《智異山》6.86%

演員群超強的戲劇《智異山》不僅由全智賢、朱智勛擔當主演，就連配角都找來大咖有成東鎰、吳正世、趙漢哲、高旻示、周敏京等，除了華麗的演員陣容外，超強的著作團隊也成了該劇火紅的一大看點，劇情主要講述在智異山國家公園擔任守林員的姜賢祖（朱智勛飾），發現自己能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，因此與前輩徐伊江（全智賢飾）一起攜手解開這些未知故事的過程，雖然劇情更迭但卻沒有剛開播前的人氣，收視率反而從剛開播的 10.6% 下滑到最低 7.7% ，討論度也沒有初期那麼熱烈，也有網友指出一直在兩個年代跳躍，有點混亂，而剪輯、CG特效、導演的拍攝方式都收到不少網友批評，不過也有觀眾給了正面的評價，而近期收視也逐漸回升，翻盤機會指日可待。

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5:《Happiness》7.72%

終於到了眾所期待的上位圈部分了，首先榮登第五的就是由韓孝周、朴炯植主演的戲劇《Happiness》，這部主要以後疫情時代為背景，講述在將高層分為普通銷售、低層爲租賃住宅的大城市新建公寓中，正被一種新型傳染並「狂人病」侵襲，而身為警察特工尹新春（韓孝周飾）和她的高中好友鄭伊賢（朴炯植飾）也身處這棟公寓之中，階級差別加上住戶間的不信任、分裂和恐懼的氛圍瀰漫在整棟公寓之中，兩人究竟如何逃出升天呢？而該劇播出至今好評不斷，收視率更是節節上升，緊湊的劇情、貼合時事的傳染病題材，再加上近期大家相當喜愛的喪屍，讓這戲劇的討論度逐漸上升，而主演韓孝周、朴炯植兩人精彩的武打片段也成了一大看點，還沒看過的小編在這大力推薦，這部必須看起來！

4:《紳士與小姐》8.90%

這部屬於韓國長篇型電視劇的戲劇《紳士與小姐》，由智鉉寓、李世熙、姜恩卓、朴荷娜等人主演，劇情主要講述為了自己的選擇而尋找幸福的「紳士」，與貧窮家庭出身的「小姐」相遇後發生的波瀾壯闊故事，呈現大叔和少女之間的戀愛悸動，失去心愛妻子的紳士型中年男子成熟穩重的氣息以及多金痴情的形象，和天真爛漫的年輕女孩，剛好有互補的默契，而備受韓國大眾喜愛，雖一開始因為男女主角的年齡差太大而不被觀眾看好，但隨著劇集播出，輕鬆有趣、充滿反轉的劇情收獲無數好評，讓人越來越期待後續劇情的發展，而這對老少配的組合更是到無數人的喜愛與支持，收視、話題都居高不下，成了韓國少數流行的長篇電視劇之一。

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3:《現正分手中》11.63%

由宋慧喬、張基龍主演的《現正分手中》同樣是一部未播先熱的電視劇，劇情主要講述河英恩（宋慧喬飾）為時尚公司「The One」的設計組組長，在高工時、高壓力的環境中被生活壓得喘不過氣，導致心態漸漸變得冷漠理性，直到邂逅自由攝影師尹在國（張基龍飾），並發生一夜情，再一次命運般的相遇見後兩人難掩內心悸動，譜出一段姊弟戀情緣，雖首播時在韓國創下全國 6.4 %的收視率，但卻引來了十分兩極的評價，不少網友表示劇情老套沒有新意、台詞油膩看不下去等，而該劇目前喊棄劇確實過早，大家可以再看一下後續發展，說不定會成為大火戲劇也說不定！

2:《戀慕》12.93%

古裝劇《戀慕》改編自李素英的同名漫畫，並由 SF9 成員路雲與朴恩斌主演，劇情講述在王世子遭到殺害後，雙胞胎妹妹女扮男裝，頂替成為世子，並在宮中展開一段浪漫又驚險的愛情故事，首集在韓國就創下全國 6.2 % 的收視率，有了不錯的開頭外，以快節奏不拖泥帶水的剪輯方式，讓觀眾能快速了解劇情脈絡且絕無冷場的播出方式，使得在網上得到一片稱讚，加上高顏值的演員陣容，很快就吸引到了觀眾們的目光，而近期該劇不僅刷新了自身的收視紀錄創下單集 10 % 的亮眼成績，更被稱為是「一看就停不下來的電視劇」，口碑、收視都不斷上升，目前也正在Netflix 上熱播，如此高評價的戲劇大家千萬別錯過趕緊加入片單吧！

1:《衣袖紅鑲邊》17.95%

榮登本季最大黑馬的贏家，就是由 2PM 成員李俊昊並搭檔李世榮、姜勛主演的電視劇《衣袖紅鑲邊》，改編自姜珉江的同名小說，劇情主要講述為了守護自己幸福生活的一位宫女（李世榮 飾）與將國家置於愛情之上的王（李俊昊飾）之間淒美悲切的宮廷羅曼史，緊湊有趣的劇情使得首播後就空降韓劇話題及口碑榜的雙料冠軍，第四集更以 7.5% 的收視率直逼同時段對打的《現正分手中》，就可見火爆程度不容小覷外，反套路的劇情，不按牌理出牌的發展更是增添了不少的笑點，使得觀眾越看越入迷的同時，也深陷在王世子李俊昊的獨特魅力中無法自拔，被評為是本季的最大黑馬絕對是實至名歸。

以上就是小編為大家整理出的追劇指南，趕緊跟上韓國的討論熱潮跟著小編一起追劇吧！也歡迎各位推薦戲劇給小編唷！

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