最近在Twitter上有這樣一個特殊的賬號，不發廣告不發雞湯，而是專門用來接收網友發給它的一系列梗圖。



收到圖後，這個賬號背後的機器人用智能算法來猜測網友發給它的內容，最後把猜測結果發表出來。但殊不知人心險惡，它的猜測大部分不說和原圖完全準確無誤吧，也可以說是毫不相干。

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機器人忍不住流下了挫敗的眼淚：愚蠢人類發的圖也太難猜了！更惡意滿滿的是，它的開發者還讓它在每張猜測結果下附有機器人對自己這條猜測的自信度。

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當然我們還是能看出，對於一些分辨難度實在太高，或者在現實世界根本就不存在的東西面前，他的準確率令人扼腕。但這正說明機器人還是有點自知之明，自信率比起正常的東西就是沒有那麼高。

不過網友們最愛看的一類還是那種「總覺得哪裡不對，但是仔細一想也不是不可以」的系列，梗從這裡又延伸出了新的梗，戲劇效果直接拉滿。

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反正，目前來看它只是一個沙雕AI，倘若有一天真能猜准人類發給它的每一張圖，或許被調戲的就該是我們了。

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