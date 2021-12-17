說到2020年最紅的BL日劇絕對非《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》莫屬，不只讓赤楚衛二和町田啟太大紅特紅，在今年二度合作之外，也帶起了一股BL劇的熱度，成功以「藍海策略」打出一塊不可小覷的日劇市場，而2021年同樣也有幾部非常值得看的BL日劇！



《被擦掉的初戀》

第一部就是最近討論度非常高的《被擦掉的初戀》，由Johnny's事務所的偶像道枝駿佑（なにわ男子）、目黑蓮（Snow Man）擔任雙主演，講述的是高中生青木想太（道枝駿佑 飾演）在跟心儀的女生橋下美緒借的橡皮擦上，發現了她對同學井田浩介（目黑蓮 飾演）的愛意，但卻不小心被井田看到，為了守護心儀之人的戀情，青木只好說是自己寫的，於是展開了一段由誤會轉為真心的愛情故事。

不少人在看完簡介後，都以為這部只是單純的甜甜BL戀愛日劇，沒想到道枝駿佑和目黑連之間的互動真的太有趣，充滿了各式各樣讓人噗哧一笑的可愛情節，讓電視機前的觀眾越看是越滿意，直呼本作絕對是今年最療癒的日劇作品之一。

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《美麗的他》

而今年底另一部同樣改編自漫畫的BL日劇《美麗的他》，也是眾所期待的作品，找來了萩原利久和八木勇征擔任雙主演，講述的是主角平良一成不擅於與人說話與相處，還患有口吃，所以總是做為班級的邊緣人；而清居奏（八木勇征 飾演）則是與他完全相反的校園人氣王，也是一成崇拜的對象。

這部比較不同的地方是，個性比較內向自卑的平良一成，雖然一開始有不少抑鬱的表述，但後面反而是在這段BL關係中主動的一方，所以可以看見許多微微超線但卻讓腐女們心癢癢的故事情節，拍成日劇後更有唯美浪漫的畫面呈現，目前已經播出兩集，有興趣的話可以繼續追下去～

《GIVEN 被贈與的未來》

第三部BL日劇則是改編自人氣同名漫畫與動畫作品的《GIVEN 被贈與的未來》，講述的是對於生活沒什麼興趣的高中生吉他手上山立夏，偶然遇見了在樓梯間抱著壞掉吉他的佐藤真冬，就此被他纏上，而回想起自己對音樂的熱情，兩人間的情愫也漸漸升溫......

《GIVEN 被贈與的未來》原本就是非常有人氣的作品，真人版找來近年來在日本頗有人氣的17歲Rapper さなり跟鈴木仁，不只顏值、氣質都非常搭之外，加上熱血的樂團元素，更是讓所有觀眾都跟著好心動，怎麼有辦法不被這段BL故事給打動呢？

《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》

2021春季的BL日劇《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》，則是由出身於假面騎士作品的犬飼貴丈出演，他在劇中飾演的是一位認為自己喜歡女生，卻發現自己身處在BL漫畫世界中，甚至還開始對於身邊的男生有所心動，究竟是該努力讓自己想辦法躲開帥哥們的戀愛攻擊，還是一起成為BL漫畫的主角呢？

《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》可以說是節奏輕鬆的BL日劇，不只有養眼的帥哥們，還有不少搞笑劇情，推薦給想放鬆笑笑的觀眾～

要來體驗一下藍海世界嗎？快開看這4部BL日劇吧！

以上四部BL日劇你看過幾部呢？如果你是未曾踏入藍海世界的朋友，非常推薦可以從這四部開始入門，若你已經是這個圈子中的腐女，就更不能錯過啦！

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