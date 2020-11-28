最近，BL（Boy‘s Love）作品的人氣急升，亦越來越多人開始接受這類題材，其中最有話題性的，一定是由兩位帥哥赤楚衛二和町田啟太主演的日本電視劇－《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》。男孩子之間譜出一段純愛故事，令不少女生看得著迷，甚至為之瘋狂！一般喜歡看BL的女生都會被稱做「腐女」，到底為甚麼女生們會喜歡看BL？男生們的愛情故事又有甚麼神奇的吸引力？

「BL」這個詞語源自日本，是英文「Boy’s Love」的簡稱，泛指所有日本、或受日本影響，並主要描寫男性間戀愛的創作，包括所有動畫、漫畫、小說、電視劇等。而「腐女／腐女子」則指喜愛BL作品的女生。

最近又越來越多BL劇集爆紅，其中不得不提日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，內容講述兩位男生的職場純愛故事，就連很多非腐女劇迷都對他們為之瘋狂！可能你會感到不解，到底男生們的愛情故事有甚麼吸引力？日本女性資訊網站「BELCY」就對腐女沉迷BL的心理進行分析，總結出6大原因！原來部分女生已經對異性戀電視劇感到厭倦？！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看腐女愛看BL的6個原因👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6 + 6 + 6

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本2021年「365日生日運勢占卜」排名

踏入年尾，是時候留意下一年的運勢，為2021年做好準備！日本在每年最後幾個月都會公佈未來一年的運勢，最近知名占卜網站就發表了2021年最新生日運勢占卜排行榜，除了知道自己是幸運兒還是倒霉蛋，同時亦可知道自己下年的主題年是什麼，讓你對未來有更明確的方向！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊看你的2021年最新運勢👇🏻👇🏻👇🏻

+ 26 + 26 + 26

點擊看完整排名和全文：日本2021年「365日生日運勢占卜」排名 7月出生將迎大波亂之年？