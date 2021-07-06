撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-06 14:52

香港首部BL (Boy’s Love)電視劇《大叔的愛》在VIUTV熱播，收視更錄得6.4點，是自三台收視報告公開以來，VIUTV的最高收視。當中更有不少老中青女生入坑，有網民更在討論區指連媽媽級都睇完都笑到咔咔聲，男男吻戲及KK（黃德斌）多場示愛戲都成戲中賣點。 以往，喜歡看BL的女生都會被稱做「腐女」，到底為甚麼女生們會喜歡看BL？男生們的愛情故事又有甚麼神奇的吸引力？有日本女性資訊網站對女生沉迷BL的心理進行分析，總結出6大女生愛BL的原因！

已婚的KK(黃德斌飾演)一見田田 (呂爵安飾演)便心心眼加少女心，令觀眾爆笑。（《大叔的愛》截圖)

港版《大叔的愛》近日成為城中熱話，故事講述在地產代理公司發生的男男愛情故事。不少觀眾都被扮演主管大叔KK的黃德斌、演單身男田一雄的EDAN (呂爵安)的誇張搞笑演技，以及ANSON LO ( 盧瀚霆 )的神顏所吸引。而近日更有網民在討論區發文指連上了年紀的媽媽都迷上此劇，有網民更指其80歲阿媽也入坑，晚晚都追看咁話。

有網民指媽媽一把年紀都愛看《大叔的愛》.( 香港討論區截圖)

不少男生感到不解，為何女生竟會喜歡一套男男愛情劇。日本女性資訊網站「BELCY」就對腐女沉迷BL的心理進行分析，總結出6大原因！原來部分女生已經對異性戀電視劇感到厭倦？！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看腐女愛看BL的6個原因👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7 + 7 + 7

同場加映：大叔的愛｜驚見田一雄中文大學畢業！校友驗證田田有冇中大人特質

近日，有網民眼利發現《大叔的愛》第四集出現了田一雄（呂爵安飾）的履歷表，當中更顯示他畢業於中文大學中文系！於是網民在Facebook專頁「CUHK Secrets」中發文，廣邀一眾中大人，「試評論田一雄能否表現出中大人特質？」

👇👇👇按圖看中大校友驗証田田有冇中大人特質👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：大叔的愛｜40個港版還原日劇瞬間 巨根變大支嘢、Edan超越田中圭

港版《大叔的愛》之所以會成功，當然不少得劇組的用心和努力，只要有看過日版的粉絲便會知道這部劇有多個「神還原」細節位，再加入原創「港味」對白，超多爆笑位，《Opener 開罐》為大家數第1－3集《大叔的愛》中40多個經典場景的港日對照圖和還原瞬間！

👇👇👇點擊圖片看其他港版《大叔的愛》神還原瞬間👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

大叔的愛｜40個港版還原日劇瞬間 巨根變大支嘢、Edan超越田中圭